Xiaomi Mi A2 Lite'ın Türkiye fiyatı belli oldu!
İlgiyle beklenen telefon serisi Mi A2'nin ilk üyesi dün tanıtıldı ve fiyatı açıklandı. Bugün ise Mi A2 Lite fiyatı yayınlandı.
Xiaomi'nin Türkiye mağazasını açmasına kısıtlı süre kala, Çinli firma Türkiye'de ki hareketlerini hızlandırdı. 64 GB depolama alanlı Xiaomi Mi A2 Lite'ın Türkiye fiyatı 1.699 TL olarak belirlendi.
5.84 inç ekrana sahip, 3 GB RAM ve 32 GB hafıza kapasitesiyle veya 4 GB RAM ve 64 GB hafıza kapasitesiyle, Android One işletim sistemli cihaz, özelliklerine göre uygun bir fiyat etiketine sahip. Aynı zamanda cihazda 12 MP ve 5 MP olmak üzere iki çift arka kamera ve 5 MP'lik bir ön kamera bulunuyor.
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