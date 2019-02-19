Xiaomi Mi 9'un fiyatı öyle bir düştü ki...
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin beklenen amiral telefonu Xiaomi Mi 9'un düşük fiyatlı modeli ortaya çıktı. Halihazırda düşük fiyatlı telefonlarıyla telefon pazarında rekabet eden şirket bakın bu özel Xiaomi Mi 9'u ne kadara tüketiciye satacak?
Düşük fiyatlı telefonlarıyla bilinen Çin merkezli Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9 için kolları sıvadı. Henüz net bir tarih belirtilmese de, önümüzdeki günler bu cihazla resmen tanışacağız. Halihazırda Xiaomi'nin patronunun elinde ilk kez gördüğümüz cihazın ayrıca düşük fiyatları bir modeli daha satışa sunulacak. Xiaomi Mi 9 SE adını taşıması beklenen bu özel telefon Snapdragon 712 işlemciden güç alıyor. Xiaomi Mi 8 SE modelinde olduğu gibi bu modelde de 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri kullanıcılara sunulacak. Ayrıca 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri de yine tüketicinin tercihine kalmış.
Xiaomi Mi 9 SE, ekranında su damlası çentikle gelecek ve Xiaomi Mi 9 ile tasarım bazında büyük bir farklılık barındırmayacak. Parmak izi teknolojisinin de yeni nesil telefonlarda görmeye başladığımız gibi ekrana gömülü şekilde gelmesi bekleniyor.
Gelelim Xiaomi Mi 9 SE'nin fiyatına... Henüz dile getirilen bir fiyat yok; ancak cihazın 150 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
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