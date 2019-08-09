Xiaomi Mi 9T Pro satışa sunuluyor? Özellikleri nasıl?
Xiaomi'nin en yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9T Pro, Avrupa'da ön sipariş yoluyla satışa sunuldu. Başlangıçta Hollanda üzerinden ön sipariş alan şirketin yeni telefonu bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı nasıl?
Xiaomi Mi 9T'nin ardından iki ay geçti, yeni bir model daha karşımıza çıktı: Xiaomi Mi 9T Pro. 6 GB RAM'le gelen cihaz, 64 GB depolama hafızası sunuyor. 430 euro fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satışa sunulan cihazın 6 GB RAM'li 256 GB depolama hafızasına sahip üst modeli de bulunuyor. Onun fiyatı ise 480 euro olarak belirlendi.
Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renkte alıcısına ulaşması beklenen Xiaomi Mi 9T Pro'nun mavi renk seçeneği de bulunuyor; ancak bu renk sadece 128 GB hafızaya sahip modellerde kullanılıyor. Ayrıca bu cihazı satın alırken hafızaya dikkat etmeniz gerekiyor; zira microSD kart desteği bulunmadığından sonradan toplam hafızayı artırma şansınız bulunmuyor.
4000 mAh bataryadan enerjisini alan Xiaomi Mi 9T Pro, 27 W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Arka yüzünde 48 MP ana kamera, 8 MP 2x telefoto kamera ile birlikte ayrıca 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzünde ise 20 MP çözünürlüklü kızaklı kamera bulunuyor. 6.39 inç'lik Super AMOLED ekran kullanan Xiaomi Mi 9T Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
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