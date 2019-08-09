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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.08.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9T Pro satışa sunuluyor? Özellikleri nasıl?

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Xiaomi Mi 9T Pro satışa sunuluyor? Özellikleri nasıl?

Xiaomi'nin en yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9T Pro, Avrupa'da ön sipariş yoluyla satışa sunuldu. Başlangıçta Hollanda üzerinden ön sipariş alan şirketin yeni telefonu bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı nasıl?

Xiaomi Mi 9T'nin ardından iki ay geçti, yeni bir model daha karşımıza çıktı: Xiaomi Mi 9T Pro. 6 GB RAM'le gelen cihaz, 64 GB depolama hafızası sunuyor. 430 euro fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satışa sunulan cihazın 6 GB RAM'li 256 GB depolama hafızasına sahip üst modeli de bulunuyor. Onun fiyatı ise 480 euro olarak belirlendi.

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renkte alıcısına ulaşması beklenen Xiaomi Mi 9T Pro'nun mavi renk seçeneği de bulunuyor; ancak bu renk sadece 128 GB hafızaya sahip modellerde kullanılıyor. Ayrıca bu cihazı satın alırken hafızaya dikkat etmeniz gerekiyor; zira microSD kart desteği bulunmadığından sonradan toplam hafızayı artırma şansınız bulunmuyor.

4000 mAh bataryadan enerjisini alan Xiaomi Mi 9T Pro, 27 W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Arka yüzünde 48 MP ana kamera, 8 MP 2x telefoto kamera ile birlikte ayrıca 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzünde ise 20 MP çözünürlüklü kızaklı kamera bulunuyor. 6.39 inç'lik Super AMOLED ekran kullanan Xiaomi Mi 9T Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Xiaomi'den ön kamerası kaybolan telefon!Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Mi 9T'yi Türkiye'de satışa sundu. İşte ön kamerası tamamen kaybolan ve fiyatıyla dikkat çeken cihazın özellikleri...
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