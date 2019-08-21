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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.08.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9T Pro duyuruldu: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi Mi 9T Pro duyuruldu: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Xiaomi'nin bir süredir beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T Pro nihayet tanıtıldı. Xiaomi Mi 9 serisinin yeni bir halkası olan Mi 9T Pro bakın hangi özelliklerle geldi ve fiyatı ne oldu?

Xiaomi, Redmi K20 Pro ismini taşıyan; ancan Avrupa pazarında Mi 9T Pro adını kullandığı yeni telefonunu duyurdu. 6.39 inç'lik büyük bir ekranla gelen cihaz, Full HD+ AMOLED ekran kullanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9T Pro, 6 GB RAM ile çalışıyor. Depolama hafızasına geldiğimizde ise Xiaomi kullanıcılarına iki seçenek sunuyor: 64 GB / 128 GB.

Cihazın arka yüzünde Mi 9'da olduğu gibi üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Sony IMX586 sensörünü kullanan 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğünde 2x optik zum yapabilen bir kamera eşlik ediyor. Ön kamerası ise 20 MP. Yine Mi 9'da olduğu gibi ön kamera kızaklı bir sisteme sahip ve kullanımda olduğunda cihazın tepesindeki bölmeden dışarı çıkıyor; pasif konumda olduğunda ise kayboluyor.

Xiaomi Mi 9T Pro duyuruldu: İşte tüm özellikleri ve fiyatı


4000 mAh bataryasından enerjisini alan Xiaomi Mi 9T Pro, 27 W hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın en çok merak edilen yanı ise tahmin edebileceğiniz gibi fiyatı... Avrupa'da önce Almanya'da satışa sunulan Xiaomi Mi 9T Pro'nun 64 GB'lık sürümü 323 euro, 128 GB'lık modeli ise 354 euro'dan alıcısına ulaşacak. İlginç olan bir diğer nokta ise Fransa ve İtalya'da cihazların 100 euro daha pahalıya satılıyor olması. 

Türkiye pazarına girip girmeyeceği henüz bilinmeyen cihazın Türkiye fiyatı da merak konusu oldu.

Xiaomi'den ön kamerası kaybolan telefon!Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Mi 9T'yi Türkiye'de satışa sundu. İşte ön kamerası tamamen kaybolan ve fiyatıyla dikkat çeken cihazın özellikleri...
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