Xiaomi Mi 9T duyuruldu: İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Çinli Xiaomi'nin yeni oyuncağı Xiaomi Mi 9T ortaya çıktı. Redmi K20'nin Avrupa'da satışa sunulacak olan sürümü olan Mi 9T'nin isim değişikliği dışında hiçbir farkı bulunmuyor. Peki yeni Xiaomi telefon hangi özelliklerle geliyor?
6.39 inç'lik ekranıyla dikkat çeken ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Xiaomi Mi 9T, artık yeni telefonlarda görmeye başladığımız kaybolup görünen ön kamera sistemine sahip. Ekranı tamamen kullanıcılara sunan ve ön kameranın yer almadığı Xiaomi Mi 9T'nin ön kamerası cihazın tepesinde gizli ve ön kamera aktif hale geldiğinde ortaya çıkıyor.
6 GB RAM'le gelen cihazda 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9T'nin arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü çekimini mümkün kılarken, geniş açılı 13 MP kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera da bulunuyor. Cihazın ön yüzünde ise 20 MP kamera konumlandırılmış.
Ağırlığı 190 gram seviyelerinde olan Xiaomi Mi 9T, 4000 mAh bataryasından enerjisini alıyor. 18 W hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonun başlangıç fiyatı ise 329 euro olarak belirlendi.
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