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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9T duyuruldu: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi Mi 9T duyuruldu: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Çinli Xiaomi'nin yeni oyuncağı Xiaomi Mi 9T ortaya çıktı. Redmi K20'nin Avrupa'da satışa sunulacak olan sürümü olan Mi 9T'nin isim değişikliği dışında hiçbir farkı bulunmuyor. Peki yeni Xiaomi telefon hangi özelliklerle geliyor?

6.39 inç'lik ekranıyla dikkat çeken ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Xiaomi Mi 9T, artık yeni telefonlarda görmeye başladığımız kaybolup görünen ön kamera sistemine sahip. Ekranı tamamen kullanıcılara sunan ve ön kameranın yer almadığı Xiaomi Mi 9T'nin ön kamerası cihazın tepesinde gizli ve ön kamera aktif hale geldiğinde ortaya çıkıyor. 

6 GB RAM'le gelen cihazda 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9T'nin arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü çekimini mümkün kılarken, geniş açılı 13 MP kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera da bulunuyor. Cihazın ön yüzünde ise 20 MP kamera konumlandırılmış.

Ağırlığı 190 gram seviyelerinde olan Xiaomi Mi 9T, 4000 mAh bataryasından enerjisini alıyor. 18 W hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonun başlangıç fiyatı ise 329 euro olarak belirlendi. 

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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