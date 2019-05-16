Xiaomi Mi 9 SE satışa çıkıyor! İşte özellikleri
Xiaomi Mi 9 ile Mi 9 Explorer Edition yanında resmi olarak lanse edilen akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 9 SE, sonunda Türkiye’de de satışa çıkıyor. İşte yeni Xiaomi telefonun tüm özellikleri...
Xiaomi Mi 9 SE, Türkiye'de satışa çıkıyor. Damla çentiği ve ince çerçeveleriyle şık görünen Mi 9 SE, gücünü Snapdragon 712 işlemciden ve 6 GB RAM’den alan telefon, 64 GB / 128 GB dahili depolama seçeneğine sahip.
Önünde 20 megapiksel kamera yer alan telefon, arkasında 48 megapiksel + 8 megapiksel + 13 megapiksel kurulumu taşıyor. Ekran entegre parmak izi okuyucusu güzel detayları arasında yer alan modelin, 3.070 mAh pil pili bulunuyor. 5,97 inç boyutta AMOLED ekranla gelen Mi 9 SE, yüzde 90.47 ekran gövde oranına ulaşıyor.
Cihaz, hepsiburada üzerinde 3999 TL'den ön sipariş yoluyla satışa sunulmuş durumda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle