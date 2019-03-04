Xiaomi Mi 9 satışa sunuldu, peşinden o da çıktı!
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu telefonu Xiaomi Mi 9 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme ile bakın telefonda ne değişecek?
Satışa sunulmasıyla birlikte 53 saniye gibi kısa bir sürede yok satan Xiaomi Mi 9 için yeni bir güncelleme daha geldi. Güncellemenin asıl hedefi ise ekrandaki çentik aslında. MIUI 10 9.3.1 ile gelen özellik sayesinde, yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi ekran çentiğinin sol ve sağındaki ekran siyaha bürünüyor. Böylece, ekran çentiği gizlenebiliyor.
Şimdilik Çin’deki kullanıcılar için sunulan bu güncelleme de ayrıca, telefonun aşırı pil tüketmesine neden olan Google servislerinde de bir takım düzelmelere gidildiği de belirtiliyor.
6.39 inç'lik bir ekranla gelen ve 1080x2280 piksel ekran çözünürlüğü sunan Xiaomi Mi 9, 2.84 GHz hızında Snapdragon 855 işlemciden gücünü alıyor. 48 MP ana kamera dahil üç arka kamerayla gelen telefonun ön yüzünde de 20 MP kamera bulunuyor.
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