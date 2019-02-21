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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.02.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, dakikalar içinde tükendi!

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Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, dakikalar içinde tükendi!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin uzun zamandır beklenen telefonu Xiaomi Mi 9 dün gerçekleştirilen etkinlikte dünyaya duyuruldu; ön sipariş yoluyla satışa sunulan Xiaomi Mi 9 telefonlar saniyeler içinde tükendi, an itibariyle yok satıyor.

Xiaomi Mi 9 satışa çıktı; ancak beklenenin üzerinde ilgi görünce stoklar dakikalar içinde tamamen tükendi. Şirket, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamaya sahip olan standart versiyonu 446 dolara satmasıyla birçok kişiyi şaşırtmıştı.

XIAOMI M9 HANGİ ÖZELLİKLERLE GELİYOR?

Yeni nesil telefonlarda görmeye başladığımız ekrana gömülü kamera sistemini bu modelde tercih etmeyen Xiaomi, Mi 9'da damla çentikli bir tasarım kullanmış. Xiaomi Mi 8'e kıyasla çerçeve oranını yüzde 40 oranında daha ince olan Xiaomi Mi 9'un kavisli tasarımı da daha rahat bir tutuş sağlıyor.

Xiaomi, Samsung üretimi 6.39 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekranıyla da dikkat çekiyor. AMOLED ekranıyla birlikte Mi 9 kullanıcılara, 103. 8 NTSC süper geniş renk gamına ve 600 nit parlaklık sunuluyor. Gorilla Glass 6 ile korunan söz konusu bu AMOLED ekran ayrıca, HDR10 teknolojisini destekliyor. Oyun modu ve gece modu gibi yenilikleri de beraberinde getiren bu ekran, ayrıca parmak izinizide okuyabiliyor.

Gorilla Glass 6 ile korunan söz konusu bu AMOLED ekran ayrıca, HDR10 teknolojisini destekliyor. Oyun modu ve gece modu gibi yenilikleri de beraberinde getiren bu ekran, ayrıca parmak izinizide okuyabiliyor.

Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, dakikalar içinde tükendi

Xiaomi Mi 9, f/1.75 diyafram değerine sahip olan 48 megapiksel çözünürlüğündeki bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Söz konusu ana kamera ise toplamda 4 kareyi bir araya getirebiliyor. Böylece fotoğraflarınızda daha fazla ayrıntıya yer verebiliyorsunuz.

Xiaomi Mi 9'da f/2.2 diyafram açıklığında olan 12 Megapiksel telefoto, f/2.2 değerindeki 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera sensörü bizleri karşılıyor.

Ultra geniş açılı kamerasıyla 117 derecelik bir görüş açısını da kullanıcılara sunacak olan Mi 9’un üçlü kamerasının ayrıca PDAF ve CDAF özelliklerine de sahip.

Ön tarafındaysa 20 Megapiksel çözünürlüğündeki bir sensöre sahip olan Mi 9, ayrıca yapay zeka ve HDR desteği sayesinde oldukça başarılı selfieler çekebiliyor.

Gelelim bataryaya... 27 W hızlı şarj özelliğine ev sahipliği yapan yeni nesil amiral gemisi, donanım kısmında belirtiğimiz gibi 3300 mAh bir bataryadan güç alıyor. Snapdragon 855′in güç verimliği ve Mi 9′un özel modları sayesinde Mi 9’un bataryasının gün boyunca yetebileceğini belirtelim.

Yeni iPhone'larda pil yüzdesine nasıl bakılır? | Teknoloji 101 Teknoloji 101'in bu bölümünde yeni iPhone'larda pil yüzdesine nasıl bakılır bunu gösteriyor olacağız.
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