Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, böyle işkence görülmedi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi 9 satışa çıktı, böyle işkence görülmedi!
GeriTeknoloji Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, böyle işkence görülmedi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.03.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, böyle işkence görülmedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, böyle işkence görülmedi!

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 9 ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Henüz ülkemizde resmi kanallardan satışı yapılmayan ürün, yurt dışında alıcısıyla buluşunca ilk günden dayanıklılık testine tabi tutuldu. İşte Xiaomi Mi 9'un gördüğü işkenceler ve sonrasındaki hali...

Satışa sunulan yeni telefonları dayanıklılık testine sokan ve bu görüntüleri YouTube kanalından paylaşan JerryRigEverything isimli kanal, şimdi de Xiaomi Mi 9'a işkence testi yaptı. Falçatayla ekranı ve kamerasına çizikler atılan Xiaomi Mi 9'un arka kamera camı, 8. seviyede çizilmeye başladı. Ancak cihazın maket bıçağına çok fazla dayanamadığı dikkatlerden kaçmadı.

6.39 inç'lik ekranla gelen Xiaomi Mi 9, 1080x2280 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 2.84 GHz hızında 8 çekirdekli Snapdragon 855 işlemciden güç alan cihaz, 6 ve 8 GB RAM'li modellerle geliyor. 128 GB depolama alanı sunan Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde 3 kamera bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, ön yüzde ise HDR desteğine sahip 20 MP çözünürlük sunan kamera bulunuyor.

20W kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, Android 9.0 Pie yüklü olarak geliyor.

Şimdi sözü fazla uzatmayalım ve Xiaomi Mi 9'un işkence görüntüleriyle sizi baş başa bırakalım:

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?