Xiaomi Mi 9 satışa çıktı, böyle işkence görülmedi!
Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 9 ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Henüz ülkemizde resmi kanallardan satışı yapılmayan ürün, yurt dışında alıcısıyla buluşunca ilk günden dayanıklılık testine tabi tutuldu. İşte Xiaomi Mi 9'un gördüğü işkenceler ve sonrasındaki hali...
Satışa sunulan yeni telefonları dayanıklılık testine sokan ve bu görüntüleri YouTube kanalından paylaşan JerryRigEverything isimli kanal, şimdi de Xiaomi Mi 9'a işkence testi yaptı. Falçatayla ekranı ve kamerasına çizikler atılan Xiaomi Mi 9'un arka kamera camı, 8. seviyede çizilmeye başladı. Ancak cihazın maket bıçağına çok fazla dayanamadığı dikkatlerden kaçmadı.
6.39 inç'lik ekranla gelen Xiaomi Mi 9, 1080x2280 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 2.84 GHz hızında 8 çekirdekli Snapdragon 855 işlemciden güç alan cihaz, 6 ve 8 GB RAM'li modellerle geliyor. 128 GB depolama alanı sunan Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde 3 kamera bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, ön yüzde ise HDR desteğine sahip 20 MP çözünürlük sunan kamera bulunuyor.
20W kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, Android 9.0 Pie yüklü olarak geliyor.
Şimdi sözü fazla uzatmayalım ve Xiaomi Mi 9'un işkence görüntüleriyle sizi baş başa bırakalım:
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