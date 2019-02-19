Xiaomi Mi 9 rekor kırdı, test sonuçları şaşırttı
Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu performansıyla beraber oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu üzerinde görüntülenen cihaz, şimdi de başka bir performans testinde rekor kırdı.
Uzun bir süredir gündemde yer edinen Xiaomi Mi 9 ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu performans testi sonuçlarıyla şaşırtan cihaz, Çin'in popüler benchmark testi Master Lu ile birlikte yeni bir rekor kırdı.
Ortaya çıkan AnTuTu testinde 387.851 puan almayı başaran Mi 9'un Snapdragon 855 ile iyi bir performans gösterdiğini görmüştük. Bunun yanında Mastur Lu üzerinden de teste tabii tutulan telefon 409.889 puan alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. GPU testinden 154.701 puan alan cihaz, CPU testinden 158.234 puan aldı. Depoloma testinden 42.334 puan alan Mi 9, RAM testinden ise 55.250 puan almaya hak kazandı.
12 GB RAM İLE Xiaomi Mi 9'a en çok yaklaşan model ise yine 12 GB RAM'e sahip Lenovo Z5 GT Pro oldu.
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