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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.02.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 rekor kırdı, test sonuçları şaşırttı

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Xiaomi Mi 9 rekor kırdı, test sonuçları şaşırttı

Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu performansıyla beraber oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu üzerinde görüntülenen cihaz, şimdi de başka bir performans testinde rekor kırdı.

Uzun bir süredir gündemde yer edinen Xiaomi Mi 9 ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu performans testi sonuçlarıyla şaşırtan cihaz, Çin'in popüler benchmark testi Master Lu ile birlikte yeni bir rekor kırdı.

Ortaya çıkan AnTuTu testinde 387.851 puan almayı başaran Mi 9'un Snapdragon 855 ile iyi bir performans gösterdiğini görmüştük. Bunun yanında Mastur Lu üzerinden de teste tabii tutulan telefon 409.889 puan alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. GPU testinden 154.701 puan alan cihaz, CPU testinden 158.234 puan aldı. Depoloma testinden 42.334 puan alan Mi 9, RAM testinden ise 55.250 puan almaya hak kazandı.

Xiaomi Mi 9 rekor kırdı, test sonuçları şaşırttı

12 GB RAM İLE Xiaomi Mi 9'a en çok yaklaşan model ise yine 12 GB RAM'e sahip Lenovo Z5 GT  Pro oldu. 

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