Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Çinli Xiaomi, sürpriz bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıktı. Xiaomi Mi 9 Pro 5G adını taşıyan cihaz, Mi 9 serisine eklenen son halka oldu. Peki yeni Xiaomi telefon hangi özelliklerle geliyor? 5G hızı dışında neler sunuyor?
Xiaomi, Mi 9 Pro 5G isimli yeni telefonunu görücüye çıkardı. Ekranında damla çentik tasarım bulunan cihaz, parmak izi sensörünü ise ekrana dahil ediyor. Yani yeni amiral telefonlarda görmeye alıştığımız ekrana gömülü parmak izi teknolojisi, bu telefonda da kendine yer bulmuş durumda. Diğer modellerden farklı olarak 5G teknolojisini de destekleyen Xiaomi Mi 9 Pro 5G, 6.39 inç'lik AMOLED bir ekran kullanıyor.
Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alan telefon, sıvı temelli soğutma sistemine sahip olması nedeniyle yüksek performans sergileyecek. 8 GB ve 12 GB RAM'li modelleri bulunacak olan Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin 128 GB / 256 GB ve hatta 512 GB depolama hafızasına sahip modelleri de vitrindeki yerini alacak.
40W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonda 4000 mAh batarya bulunuyor. 48 dakika içerisinde bitmiş bir batarya konumundayken tamamen şarj olabilen Xiaomi Mi 9 Pro 5G, 30W kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip. Cihaz, aynı zamanda 10W ters kablosuz şarj imkanı da sunuyor. Elbette cihazdan cihaza yapılan şarj çok daha yavaş.
Arka yüzünde dikey olarak üçlü kamera konumlandırılan telefon, bu noktada Sony IMX586 sensörünü kullanmayı tercih etmiş. 48 megapiksel + 16 megapiksel ultra geniş açı + 12 megapiksel telefoto kameraları bizleri karşılıyor. Burada Mi 9 ile benzer bir performans sunan model, kutusundan MIUI 11 ile çıkıyor.
Akıllardaki soru ise şu: Xiaomi Mi 9 5G Türkiye'de satışa sunulacak mı? Henüz bu konuda Xiaomi tarafından yapılan bir açıklama yok; ancak 5G teknolojisinin henüz ülkemizde oturmaması nedeniyle bu cihazın satışının ülkemizde yapılması beklenmiyor. Cihazın yurt dışı fiyatı ise 520 dolardan başlıyor.
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