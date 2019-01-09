Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı, özellikleri şaşırttı!
Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi'nin bir süredir haberlere konu olan yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9'la ilgili önemli detaylar internete sızdı.
Xiaomi'nin beklenen amiral telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9, donanımsal özellikleriyle telefon pazarını bir hayli hareketlendireceğe benziyor. Henüz hakkında net bilgimiz olmasa da, şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler, Xiaomi Mi 9'un şirketin kendi ürettiği piyasadaki en iyi telefonu olacağını ortaya koyuyor. 48 megapiksel arka kamerasıyla hayli dikkat çekmesi beklenen telefon, Cepheus kod adını taşıyor ve üzerinde yapılan çalışmalar tam gaz sürüyor.
Ekrana gömülü parmak izi teknolojisini de kullanması beklenen Xiaomi Mi 9, böylece Huawei'den sonra telefonlarında önemli bir adım atmış olacak. 5G teknolojisini de desteklemesi beklenen telefon, Android Pie işletim sistemi altında çalışıyor.
6 GB RAM ile gelen ve 7 nm Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefonun diğer telefonlarla kıyaslandığında testlerden hayli başarılı sonuçlar aldığı görülüyor. Aşağıdaki tablodan testin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Cihazın ne zaman satışa sunulacağı henüz net olmamakla birlikte fiyatının 430 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
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