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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı

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Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı

Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi'nin uzun süredir beklenen telefonlarından Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı. Şirketin CEO'su olan Lei Jun, Weibo üzerinden yeni telefonun ilk görüntülerini dünyayla paylaştı. Bakın Çinliler bu kez nasıl bir telefon yapmış?

Xiaomi'nin yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9, şirketin patronunun elinde ilk kez görüntülendi. Henüz resmi duyurusu yapılmayan cihazın tasarımı böylece erkenden netleşmiş olud. Yeni amiral telefonda dikkat çeken nokta üç kamerayla geliyor olması. Arka yüzünde parmak izi tarayıcısı bulundurmayan telefonda ekrana gömülü olarak bu teknolojinin geleceği konuşuluyor.

6 - 8 ve 10 GB RAM'li farklı modellerle satışa sunulacak olan Xiaomi Mi 9'un depolama hafızası olarak da 128 GB ve 256 GB'lık seçenekleri olacak. 6.4 inç'lik AMOLED ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel telefonun arka yüzünde 48 MP kamera bulunuyor. Böylece Xiaomi, kamerada çıtayı bir tık daha yukarı taşıyor. Ana kamera 48 MP, ikincil kamera 18 MP, diğeri ise 8 MP derinlik sensörü...

Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı İşte Çinlilerin yeni oyuncağı


Gelelim ön kameraya... Henüz netleşmese de şirketin bu telefonunda ön yüzde Sony IMX546 sensörlü 24 MP kamera kullanacağı düşünülüyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alacak olan Xiaomi Mi 9'un grafik yongası ise Adreno 640.

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelecek olan telefonda MUIU 10 arayüzü bulunuyor. Cihazın fiyatının ise 436 dolar olması bekleniyor. Resmi duyuru 20 Şubat tarihinde yapılacak.

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