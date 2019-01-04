Xiaomi Mi 9 nasıl olacak? İşte şaşırtan özellikleri
Çin merkezli dünya devi Xiaomi'nin bu yıla damga vurması beklenen yeni amiral telefonlarından Xiaomi Mi 9'un özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı. Xiaomi, bu kez bakın nasıl bir telefon yapmış?
Xiaomi'nin Xiaomi Mi Mix 4 ile birlikte satışa sunmayı planladığı yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9'un özellikleri belli oldu. 19:9 en/boy oranına sahip olan cihaz 6.4 inç'lik dev bir ekranla geliyor ve Full HD+ AMOLED ekran kullanıyor. Artık yeni nesil telefonlarda görmeye başladığımız ekran üzeri parmak izi sensörü bu telefonda da var. Yani Xiaomi Mi 9'da ekrandan parmak izini okutabileceksiniz.
32W Hızlı Şarj 4.0 teknolojisini kullanan cihazda 3500 mAh tipi batarya bulunuyor. Bu kapsamda bakıldığında Xiaomi Mi 9'un tüm günü tek bir şarjla kurtarabildiği görülüyor. Diğer yandan 48 MP ana arka kamera dahil üç kamerası bulunacak olan cihazın ön yüzünde ise 24 MP kamera yer alıyor.
Snapdragon 855 yongasından güç alması beklenen Xiaomi Mi 9'un 6 veya 8 GB RAM'li modelleri bulunacak. Dahili hafıza konusunda da cömert olan cihazda 128 GB'lık tek bir model bulunacak.
Ürünün fiyatının ise 436 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
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