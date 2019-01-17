Xiaomi Mi 9 geliyor! İşte ilk görüntüsü
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'den yeni bir telefon daha geliyor. Xiaomi Mi 9 ismini taşıyacak bu modelin ilk görüntüsü internete sızdı. Bakın nasıl görünüyor?
Xiaomi'den yeni bir telefon daha geliyor. Yayınlanan konsept tasarımıyla ilk kez görüntülenen Xiaomi Mi 9, oldukça ince bir ekran tasarımına sahip. Su damlası şeklinde çentikli ekranla gelen telefonda ekran çözünürlüğü ise 2K.
6.4 inç'lik büyük bir ekranı olan Xiaomi Mi 9 19.5: 9 en-boy oranına sahip olan bir ekran ile birlikte gelecek. XMi 9‘un ayrıca daha önceki haberlerde de belirtiğimiz gibi üçlü kamera kurulumuna da ev sahipliği yapıyor.
Mi 9‘da 48 megapiksel değerindeki Sony IMX586 sensörüne yer verilecek. 18 Megapiksel ikincil kameraya ve 8 megapiksel üçüncül bir kameraya da sahip olacak olan Mi 9'un ekranı üzerinde parmak izi okuyucusu bulunacak.
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