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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.02.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 fiyatları belli oldu: İşte tam liste

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Xiaomi Mi 9 fiyatları belli oldu: İşte tam liste

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen Xiaomi Mi 9 serisi telefonların fiyatları...

Uzun süredir sızıntılarla gündeme gelen Xiaomi Mi 9 modelleri hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. Mi 9 ile birlikte arka yüzeyi şeffaf görünüme sahip olan Mi 9 Transparent Edition modelinin 20 şubat tarihinde (yani bugün) tanıtacağını duyuran Xiaomi, cihazların fiyatlarını açıkladı.

Samsung'un merakla beklenen telefonlarından Galaxy S10 serisiyle aynı gün tanıtılacak olan Mi 9 modelleri arasında büyük rekabet yaşanacak gibi gözüküyor. Snapdragon 655 işlemciden güç alması beklenen Xiaomi Mi 9; 6 ve 8 GB RAM'li modellerin arka yüzünde 3 kamera bulunması beklenirken telefonun ana kamerasının 48 MP, ikincil kamerasının 12 MP, üçüncül kamerası ise 8 MP olacak. 6.4 inç'lik AMOLED ekranla gelen telefon, 27W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

Xiaomi Mi 9 fiyatları belli oldu: İşte tam liste

Xiaomi Mi 9 modellerinin fiyat listesi ise şu şekilde;

Xiaomi Mi 9  6 GB RAM / 64 GB depolama: 490 dolar 

Xiaomi Mi 9 8 GB RAM / 128 GB depolama: 520 dolar 

Xiaomi Mi 9 8 GB RAM / 256 GB depolama: 545 dolar 

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8 GB RAM / 256 depolama: 740 dolar 

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition12 GB RAM / 256 GB depolama: 885 dolar

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition 8 GB RAM / 256 GB depolama: 885 dolar

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