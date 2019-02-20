Xiaomi Mi 9 fiyatları belli oldu: İşte tam liste
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen Xiaomi Mi 9 serisi telefonların fiyatları...
Uzun süredir sızıntılarla gündeme gelen Xiaomi Mi 9 modelleri hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. Mi 9 ile birlikte arka yüzeyi şeffaf görünüme sahip olan Mi 9 Transparent Edition modelinin 20 şubat tarihinde (yani bugün) tanıtacağını duyuran Xiaomi, cihazların fiyatlarını açıkladı.
Samsung'un merakla beklenen telefonlarından Galaxy S10 serisiyle aynı gün tanıtılacak olan Mi 9 modelleri arasında büyük rekabet yaşanacak gibi gözüküyor. Snapdragon 655 işlemciden güç alması beklenen Xiaomi Mi 9; 6 ve 8 GB RAM'li modellerin arka yüzünde 3 kamera bulunması beklenirken telefonun ana kamerasının 48 MP, ikincil kamerasının 12 MP, üçüncül kamerası ise 8 MP olacak. 6.4 inç'lik AMOLED ekranla gelen telefon, 27W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.
Xiaomi Mi 9 modellerinin fiyat listesi ise şu şekilde;
Xiaomi Mi 9 6 GB RAM / 64 GB depolama: 490 dolar
Xiaomi Mi 9 8 GB RAM / 128 GB depolama: 520 dolar
Xiaomi Mi 9 8 GB RAM / 256 GB depolama: 545 dolar
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8 GB RAM / 256 depolama: 740 dolar
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition12 GB RAM / 256 GB depolama: 885 dolar
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition 8 GB RAM / 256 GB depolama: 885 dolar
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