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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.02.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 fena geliyor, performansı şaşırtıyor

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Xiaomi Mi 9 fena geliyor, performansı şaşırtıyor

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin ilerleyen günlerde resmi duyurusunu yapması beklenen yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9'un AnTuTu performans testi sonuçları şaşkınlık yarattı.

Telefonların performansıyla ilgili önemli ipuçları veren AnTuTu, bu kez Xiaomi Mi 9'la ilgili çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin CEO'su yeni telefon Xiaomi Mi 9'u kendi elinden ilk kez dünyayla paylaşmıştı. Aradan çok vakit geçmeden bu kez Xiaomi Mi 9'nun AnTuTu sonuçları internete servis edildi. Tabloya bakıldığında ise Xiaomi Mi 9'nun bu yıla damga vuracak telefonlardan biri olacağı net bir şekilde görülüyor.

7nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 855 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi 9, AnTuTu üzerinden 387.851 puan almayı başardı. Qualcomm'un aynı yeni işlemcisini kullanan Lenovo Z5 Pro GT dahi aynı yarışta 368.480 puan alabilmişti. Aradaki bu 20 bini aşkın fark, Xiaomi'nin telefonunu daha dikkate değer hale getiriyor. 

Xiaomi Mi 9 hangi özelliklerle geliyor?

Snapdragon 655 işlemciden güç alacağını az önce belirttiğimiz Xiaomi Mi 9, 6 ve 8 GB RAM'li modellerle piyasaya sürülecek. Arka yüzünde 3 kamera bulunması beklenen telefonun ana kamerası 48 MP, ikincil kamerası 12 MP, üçüncül kamerası ise 8 MP olacak. 6.4ç inç'lik AMOLED ekranla gelen telefon, 27W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

3500 mAh batarya kullanan Xiaomi Mi 9'nun ne zaman duyurulacağı ve fiyat etiketiyle ilgili net bir bilgi ise bulunmuyor. 

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