Xiaomi Mi 9 Explorer bugün satışa çıkıyor! İşte özellikleri
Xiaomi'nin özel Mi 9 sürümü olan Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, bugün satışa sunuluyor. Tanıtıldığı gün büyük ilgi gören cihaz, şeffaf arka kasasıyla dikkat çekiyor. Peki yeni Xiaomi telefon hangi özelliklerle geliyor?
8 GB RAM'li ve 256 GB depolama kapasitesi sunan Xiaomi Mi 9 Explorer edition bugün satışa çıkıyor. Transparan arka kasasıyla öne çıkan cihazın 12 GB RAM'li 256 GB kapasitesi sürümü aslında 20 Şubat tarihinde satışa sunulmuştu. Bugün satışa çıkan model ise 8 GB RAM'li bir diğer model...
RAM ve kapasite dışında Xiaomi Mi 9 ile aynı özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, her ne kadar göreceli olsa da oldukça şık bir tasarıma sahip. İlk olarak HTC modellerinde görmeye başladığımız şeffaf tasarıma sahip olan Mi 8 Explorer Edition modelinin devamı olan Mi 9 Explorer Edition yine şeffaf bir arka yüzeye sahip.
Yan kısımları karartılmış bir cam yüzeye sahip olan modelin arka yüzünün altında telefonun bileşenleri olarak gösterilen plastik bir parça yer alıyor. Burada temsili olarak bir takım bileşenlere yer verilirken ayrıca Qualcomm Snapdragon logosu, MIUI, Super Mi ve Mi Fans gibi ifadelerde kullanılmış.
Ön yüzde ise küçük bir kamera çentiği yer alırken, bir önceki modele kıyasla yüzde 40 oranında inceltilen çerçeveler dikkat çekiyor.
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