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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.03.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 Explorer bugün satışa çıkıyor! İşte özellikleri

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Xiaomi Mi 9 Explorer bugün satışa çıkıyor! İşte özellikleri

Xiaomi'nin özel Mi 9 sürümü olan Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, bugün satışa sunuluyor. Tanıtıldığı gün büyük ilgi gören cihaz, şeffaf arka kasasıyla dikkat çekiyor. Peki yeni Xiaomi telefon hangi özelliklerle geliyor?

8 GB RAM'li ve 256 GB depolama kapasitesi sunan Xiaomi Mi 9 Explorer edition bugün satışa çıkıyor. Transparan arka kasasıyla öne çıkan cihazın 12 GB RAM'li 256 GB kapasitesi sürümü aslında 20 Şubat tarihinde satışa sunulmuştu. Bugün satışa çıkan model ise 8 GB RAM'li bir diğer model...

RAM ve kapasite dışında Xiaomi Mi 9 ile aynı özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, her ne kadar göreceli olsa da oldukça şık bir tasarıma sahip. İlk olarak HTC modellerinde görmeye başladığımız şeffaf tasarıma sahip olan Mi 8 Explorer Edition modelinin devamı olan Mi 9 Explorer Edition yine şeffaf bir arka yüzeye sahip.

Yan kısımları karartılmış bir cam yüzeye sahip olan modelin arka yüzünün altında telefonun bileşenleri olarak gösterilen plastik bir parça yer alıyor. Burada temsili olarak bir takım bileşenlere yer verilirken ayrıca Qualcomm Snapdragon logosu, MIUI, Super Mi ve Mi Fans gibi ifadelerde kullanılmış.

Ön yüzde ise küçük bir kamera çentiği yer alırken, bir önceki modele kıyasla yüzde 40 oranında inceltilen çerçeveler dikkat çekiyor.

General Mobile GM 9 Plus yapay zekayla geliyorGeneral Mobile, Mobil Dünya Kongresi'nde iki yeni telefonunu duyurdu. Biri de en geniş ekranlı telefonu olan ve fotoğraflarında artık yapay zeka teknolojisinden faydalanan General Mobile GM 9 Pro modeli oldu. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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