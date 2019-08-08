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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.08.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9 5G: Çinlilerden yeni telefon

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Xiaomi Mi 9 5G: Çinlilerden yeni telefon

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni bir telefon hazırlığında. Xiaomi Mi 9'u güncellemeyi düşünen şirket, 5G teknolojisini bu telefona dahil etmeyi planlıyor. İşte karşınızda Xiaomi Mi 9 5G...

Xiaomi Mi 9, 5G'li modeliyle geliyor. Saniyeler içinde videoların indirilebilmesine olanak tanıyacak olan bu yeni teknoloji, Xiaomi'yi 5G yarışında ileri taşıyacak. Diğer donanım özelliklerine bakıldığında ise Mi 9 ile bir fark bulunmuyor. Peki Xiaomi Mi 9 hangi özelliklere sahip? Tasarımıyla da dikkat çeken Xiaomi Mi 9'un ekran/kasa oranı yüzde 90.7. Yani ekranından çok daha fazla yararlanabildiğimiz bir telefondan söz ediyoruz.

Yapay zeka teknolojisini kullanan Game Turbo modu sayesinde işlemcinin performansını otomatik olarak artırarak oyun oynayanlara da hitap eden cihaz, önceki modellere göre de hayli ince. Yüzde 40 daha ince çerçeve kullanan Xiaomi Mi 9'un 6.39 inç'lik ekranı bulunuyor.

Full HD+ AMOLED ekranıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 9, Corning Gorilla Glass 6 cam teknolojisini kullanıyor. Bu sayede cihazın ekranı çizilmelere ve kırılmaya yol açacak darbelere karşı daha dayanıklı bir yapıda.

Xiaomi Mi 9 5G: Çinlilerden yeni telefon

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9'da 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri kullanıcılara sunulmuş. Diğer yandan depolama tarafına geldiğimizde ise 128 GB'lık depolama kapasitesi söz konusu.

Gelelim telefonun en çok konuşulan özelliğine: Kameralar... Xiaomi Mi 9’un kamera tarafında da eli oldukça kuvvetli. Ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde olan akıllı telefonun kamarası f/1.75 diyafram açıklığına sahip. Dört kamerayı bir araya getiren kamera bu sayede sizin çok daha ayrıntılı fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor.

Xiaomi Mi 9 5G: Çinlilerden yeni telefon

Tabii ki Mi 9 modelinde yalnızca bir kamera yok. Ana kameraya, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik telefoto ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Mi 9 sahiplerine makro çekim yapma konusunda da imkan sağlıyor.
Akıllı telefonun ön kamerasında görev yapan 20 megapiksellik kamerada yapay zeka ve HDR desteği öne çıkıyor. Bu sayede başarılı selfieler çekmek mümkün hale geliyor.

20W kablosuz hızlı şarj, 27W kablolu hızlı şarj teknolojisine sahip 3300 mAh bataryadan enerjisini alan Xiaomi Mi 9, MUIU 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkıyor.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8S Türkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
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