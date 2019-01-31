Xiaomi Mi 8 SE: Süper Gece Manzarası modu ile geliyor
Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 8 SE'de gece çekimlerine oldukça renk katacak bir özellik söz konusu. Süper Gece Manzarası modu olarak bilinen bu özellik bakın gece çekimlerine nasıl sihirli bir dokunuş yapıyor?
Xiaomi Mi 8 SE geçtiğimiz haftalarda satışa sunulmuştu. Ancak cihazla ilgili bugüne dek dikkatlerden kaçan ilginç bir özelliği Xiaomi'nin önemli bir yetkilisi dünyayla paylaştı. Xiaomi'nin bu telefonunun en dikkat çeken yanı gece çekimlerinde görülüyor. Süper Gece Manzarası modu olarak da dillendirilen bu özellik sayesinde kullanıcılar ışığın yetersiz olduğu ortamlarda hayli iyi görüntüler elde edebiliyor.
Sistemin çalışma mantığı ise şöyle: Süper Gece Manzarası modu, çok düşük ışıkta bile çok parlak görünebilen HDR fotoğraflar çekebiliyor. Bunu yaparken ise farklı pozlamalarda çekilen fotoğraflar arasında en uygunlarını seçerek tek bir görüntü oluşturuyor.
Xiaomi Mi 8 SE'nin ön kamerası 20, arkada yer alan çift kameralar ise 12 ve 5 megapiksel değerlerini içeriyor. HD+ çözünürlüğünde 5,88 inçlik bir Amoled ekrana sahip.
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