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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.01.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 8 SE: Süper Gece Manzarası modu ile geliyor

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Xiaomi Mi 8 SE: Süper Gece Manzarası modu ile geliyor

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 8 SE'de gece çekimlerine oldukça renk katacak bir özellik söz konusu. Süper Gece Manzarası modu olarak bilinen bu özellik bakın gece çekimlerine nasıl sihirli bir dokunuş yapıyor?

Xiaomi Mi 8 SE geçtiğimiz haftalarda satışa sunulmuştu. Ancak cihazla ilgili bugüne dek dikkatlerden kaçan ilginç bir özelliği Xiaomi'nin önemli bir yetkilisi dünyayla paylaştı. Xiaomi'nin bu telefonunun en dikkat çeken yanı gece çekimlerinde görülüyor. Süper Gece Manzarası modu olarak da dillendirilen bu özellik sayesinde kullanıcılar ışığın yetersiz olduğu ortamlarda hayli iyi görüntüler elde edebiliyor. 

Sistemin çalışma mantığı ise şöyle: Süper Gece Manzarası modu, çok düşük ışıkta bile çok parlak görünebilen HDR fotoğraflar çekebiliyor. Bunu yaparken ise farklı pozlamalarda çekilen fotoğraflar arasında en uygunlarını seçerek tek bir görüntü oluşturuyor.

Xiaomi Mi 8 SE'nin ön kamerası 20, arkada yer alan çift kameralar ise 12 ve 5 megapiksel değerlerini içeriyor. HD+ çözünürlüğünde 5,88 inçlik bir Amoled ekrana sahip.

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