Xiaomi Mi 8 için çok önemli güncelleme geliyor!
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin amiral telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 8 için yeni bir güncelleme yayınlanmak üzere. Bakın güncelleme ile birlikte telefonunuzda ne değişecek?
Xiaomi, sattığı telefonlara olan desteğini yayınladığı güncellemelerle yakından sürdürüyor. Son olarak yayınlanan bir güncelleme ile birlikte Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 SE model telefonlarına Super Night Scene yani Süper Gece Modu özelliğini sunan ve gece çekimlerinde hayli iyi görüntülerin elde edilmesini sağlayan şirket, bu kez Xiaomi Mi 8 için bir başka kritik güncellemeyi kullanıcılarına sunuyor.
Önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen güncelleme ile birlikte artık düşük ışıkta daha net görüntüler çekilebileceği gibi, diğer yandan 4K 60fps çözünürlüğünde video çekimi de artık mümkün olacak.
Xiaomi, kendi resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı duyuruda güncellemenin detaylarını paylaşırken, güncelleme için tarih aralığı olarak Mart-Nisan ayları düşünülüyor.
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