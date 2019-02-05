Xiaomi Mi 8 Explorer Edition satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral telefonlarından Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Çin'in ardından global pazara açılıyor. Peki yeni Xiaomi telefon hangi özelliklerle geliyor?
Apple’ın Face ID‘si ile benzer şekilde kızılötesi yüz tanıma sistemine sahip olan ve şeffaf hissi veren bir arka kapağa sahip olan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition'ın teknik özelliklerine baktığımızda Snapdragon 845 işlemciden güç aldığını görüyoruz. Diğer yandan cihaz, 6,21 inç büyüklüğünde 2248×1080 çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yer aldığı modelde çift 12 Megapiksel arka ve 20 Megapiksel ön kamera mevcut.
Bu telefonlar için yayınlanan son güncelleme ile birlikte süper gece çekimi özelliği geldi. Gece bu mod ile çekim yapıldığında 8 fotoğraf çekiliyor. Daha sonrasında bunların arasında en iyi renk değerine sahip olanlar birleştirerek kullanıcıya en iyi fotoğrafın sunulması sağlanıyor.
Süper gece çekimi özelliği Kasım ayının başlarında MIUI 10.8.11.8 ile Xiaomi Mi 8 ve Mi Mix 2S’ye sunulmuş ve yaklaşık bir hafta sonra 960 fps modu gelmişti. Xiaomi’nın son amiral gemisi Mi Mix 3’e her iki özelliğe ev sahipliği yapıyor.
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