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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral telefonlarından Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Çin'in ardından global pazara açılıyor. Peki yeni Xiaomi telefon hangi özelliklerle geliyor?

Apple’ın Face ID‘si ile benzer şekilde kızılötesi yüz tanıma sistemine sahip olan ve şeffaf hissi veren bir arka kapağa sahip olan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition'ın teknik özelliklerine baktığımızda Snapdragon 845 işlemciden güç aldığını görüyoruz. Diğer yandan cihaz, 6,21 inç büyüklüğünde 2248×1080 çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yer aldığı modelde çift 12 Megapiksel arka ve 20 Megapiksel ön kamera mevcut. 

Bu telefonlar için yayınlanan son güncelleme ile birlikte süper gece çekimi özelliği geldi. Gece bu mod ile çekim yapıldığında 8 fotoğraf çekiliyor. Daha sonrasında bunların arasında en iyi renk değerine sahip olanlar birleştirerek kullanıcıya en iyi fotoğrafın sunulması sağlanıyor.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition satışa çıkıyor İşte tüm özellikleri

Süper gece çekimi özelliği Kasım ayının başlarında MIUI 10.8.11.8 ile Xiaomi Mi 8 ve Mi Mix 2S’ye sunulmuş ve yaklaşık bir hafta sonra 960 fps modu gelmişti. Xiaomi’nın son amiral gemisi Mi Mix 3’e her iki özelliğe ev sahipliği yapıyor.

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