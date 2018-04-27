Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi 6X ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
GeriTeknoloji Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
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Teknoloji
27.04.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Fiyat-performans odaklı telefonlarıyla gündemden düşmeyen Xiaomi, iPhone X'a benzeyen bir tasarıma sahip olan Mi 6X modelini tanıttı. İşte Xiaomi Mi 6X'in özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi'nin yeni telefonu Mi 6X'in özelliklerine bakıldığında  2160x1080 piksel çözünürlük sunan 5.99 inç'lik bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, Xiaomi Mi 6X, 18:9 ekran formatında. 14 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve bünyesinde 2.2 GHz hıza ulaşan sekiz adet Kryo 260 çekirdeği bulunduran Snapdragon 660 işlemcinin kullanıldığı telefonun üç farklı modeli bulunuyor. 

Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

4 GB RAM / 64 GB, 6 GB RAM / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneğiyle gelen Xiaomi Mi 6X'in arka kısmında f/1.8 diyafram açıklığında lenslerin kullanıldığı 12 Megapiksel ve 20 Megapiksel'lik çift kamera yer alıyor. Ayrıca bu kameralar, 4K çekim yapabiliyor. 

Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Parmak izi okuyucunun arka kısıma konumlandırıldığı telefonun ön kamerası ise arka kameralarda olduğu gibi f/1.8 diyafram açıklığında ve 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor. 158.7x75.4x7.3 mm boyutlarında olan cihaz, 168 gram ağırlığa sahip. Kameralarının yapay zeka yazılımıyla güçlendirildiği telefon, 12 farklı portre moduna ev sahipliği yapıyor. 3010 mAh bataryadan beslenecek olan telefonda Quick Charge 3.0 desteği de var. Son olarak, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak olanXiaomi Mi 6X, 253 dolar'dan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. 

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