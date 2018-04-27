Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Fiyat-performans odaklı telefonlarıyla gündemden düşmeyen Xiaomi, iPhone X'a benzeyen bir tasarıma sahip olan Mi 6X modelini tanıttı. İşte Xiaomi Mi 6X'in özellikleri ve fiyatı...
Xiaomi'nin yeni telefonu Mi 6X'in özelliklerine bakıldığında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan 5.99 inç'lik bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, Xiaomi Mi 6X, 18:9 ekran formatında. 14 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve bünyesinde 2.2 GHz hıza ulaşan sekiz adet Kryo 260 çekirdeği bulunduran Snapdragon 660 işlemcinin kullanıldığı telefonun üç farklı modeli bulunuyor.
4 GB RAM / 64 GB, 6 GB RAM / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneğiyle gelen Xiaomi Mi 6X'in arka kısmında f/1.8 diyafram açıklığında lenslerin kullanıldığı 12 Megapiksel ve 20 Megapiksel'lik çift kamera yer alıyor. Ayrıca bu kameralar, 4K çekim yapabiliyor.
Parmak izi okuyucunun arka kısıma konumlandırıldığı telefonun ön kamerası ise arka kameralarda olduğu gibi f/1.8 diyafram açıklığında ve 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor. 158.7x75.4x7.3 mm boyutlarında olan cihaz, 168 gram ağırlığa sahip. Kameralarının yapay zeka yazılımıyla güçlendirildiği telefon, 12 farklı portre moduna ev sahipliği yapıyor. 3010 mAh bataryadan beslenecek olan telefonda Quick Charge 3.0 desteği de var. Son olarak, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak olanXiaomi Mi 6X, 253 dolar'dan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
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