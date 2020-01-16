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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Xiaomi Mi 10 ortaya çıktı, ilk kez görüntülendi

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Xiaomi Mi 10 ortaya çıktı, ilk kez görüntülendi

Fiyat/performans telefonlarıyla bilinen Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonlarından Xaomi Mi 10, ilk kez görüntülendi.

Yeni yılın ilk günlerinde telefon pazarını hareketlendirecek gelişmeler yaşanıyor. Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10, ilk kez 'canlı' görüntülendi. Şubat ayında tanıtılması planlanan telefon, akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız ekrana gömülü kamera tasarımı ile geliyor. İlk kez bu tasarımı Samsung'un Galaxy S10 serisi telefonlarında görme şansı bulmuştuk. 

Sızan görüntülere baktığımızda arka yüzde 4'lü kamera kurulumu görülüyor ve hemen yanında ise bir LED flaş konumlandırılmış. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonun ayrıca bir Pro modeli de olacak. Yani Xiaomi Mi 10 Pro isimli farklı bir telefon daha karşımıza çıkacak.

Xiaomi Mi 10 ortaya çıktı, ilk kez görüntülendi

Cihazın diğer teknik özellikleri ise henüz belirsiz ve cihazı yakından görebilmek için Şubat ayını beklememiz gerekecek. 

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
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