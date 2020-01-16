Xiaomi Mi 10 ortaya çıktı, ilk kez görüntülendi

Yeni yılın ilk günlerinde telefon pazarını hareketlendirecek gelişmeler yaşanıyor. Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10, ilk kez 'canlı' görüntülendi. Şubat ayında tanıtılması planlanan telefon, akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız ekrana gömülü kamera tasarımı ile geliyor. İlk kez bu tasarımı Samsung'un Galaxy S10 serisi telefonlarında görme şansı bulmuştuk.



Sızan görüntülere baktığımızda arka yüzde 4'lü kamera kurulumu görülüyor ve hemen yanında ise bir LED flaş konumlandırılmış. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonun ayrıca bir Pro modeli de olacak. Yani Xiaomi Mi 10 Pro isimli farklı bir telefon daha karşımıza çıkacak.



Cihazın diğer teknik özellikleri ise henüz belirsiz ve cihazı yakından görebilmek için Şubat ayını beklememiz gerekecek.



