Xiaomi Mi 10 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu

Fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 10'a son şeklini veriyor. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 10, 5G teknolojisini de kullanıyor. Bu da 7.5 Gbps'ye varan internet hızı anlamına geliyor. Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumunun olması beklenen cihazın ana kamerasının 108 MP çözünürlüğünde görüntü alacağı konuşuluyor.



Henüz diğer teknik detayları belli olmayan Xiaomi Mi 10'un 2020 yılının Şubat ayında duyurulması planlanıyor. Ancak Mi 10 yalnız gelmeyebilir; beraberinde Xiaomi Mi 10 Pro adında bir üst seviye telefonu da görebiliriz.



Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz; zira 5G teknolojisini sunan telefonun bu özelliğini ülkemizde kullanmak şimdilik mümkün değil.