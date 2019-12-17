MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi 10 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu
GeriTeknoloji Xiaomi Mi 10 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.12.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 10 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi Mi 10 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Şirket, en yeni özelliklerle donattığı yeni telefonunu bakın ne zaman duyuracak?

Fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 10'a son şeklini veriyor. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 10, 5G teknolojisini de kullanıyor. Bu da 7.5 Gbps'ye varan internet hızı anlamına geliyor. Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumunun olması beklenen cihazın ana kamerasının 108 MP çözünürlüğünde görüntü alacağı konuşuluyor. 

Henüz diğer teknik detayları belli olmayan Xiaomi Mi 10'un 2020 yılının Şubat ayında duyurulması planlanıyor. Ancak Mi 10 yalnız gelmeyebilir; beraberinde Xiaomi Mi 10 Pro adında bir üst seviye telefonu da görebiliriz.

Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz; zira 5G teknolojisini sunan telefonun bu özelliğini ülkemizde kullanmak şimdilik mümkün değil. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle