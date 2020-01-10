Xiaomi Mi 10 ne zaman çıkacak? Özellikleri belli oldu

Xiaomi Mi 10, şirketin gelecek yıla damga vurması beklenen telefonlarından biri olacak. İnternete sızan bilgilere bakıldığında ise cihazın donanım bazında hayli güçlü özelliklerle geldiği görülüyor. 6.57 inç'lik AMOLED ekran kullanan telefonda çift SIM kart desteği yer alırken, diğer yandan yüz tanıma ve parmak izi tanıma teknolojileri de cihazda hazır bulunuyor.



12 GB RAM ile gelen Xiaomi Mi 10'un depolama hafızası seçenekleri ise şöyle: 256 GB / 512 GB... Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonun arka yüzünde 4 kamera bulunuyor: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP. Telefonun ön yüzünde ise çift kamera konumlandırılmış: 32 MP + 8 MP.



4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Xiaomi Mi 10, hızlı şarj teknolojisini de kullanıyor.



Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil. Ancak satışa sunulduğunda Mi 10'un 670 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.