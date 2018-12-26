Xiaomi İstanbul'da ikinci mağazayı açıyor
Çinli teknoloji devi Xiaomi, ikinci mağazasını Evofone işbirliği ile Forum İstanbul’da açıyor.
Xiaomi, yerel distribütörü Evofone işbirliği ile ikinci Yetkili Mi Store’u Forum İstanbul’da açıyor. Forum İstanbul’daki yeni Yetkili Mi Store’da markanın amiral gemisi modelleri; Mi 8, Pocophone F1, Mi MIX 2S ve Ecosistem ürünleri satışta olacak.
Markanın Pazar Geliştirme Müdürü Stevan Wang; “Türkiye, Xiaomi’nin küresel büyüme yolculuğunda önemli bir pazar. İstanbul'da yeni Yetkili Mi Store’un açılması büyük bir adım” dedi.
Mağazada Türkiye’de ilk defa satışa sunulacak Xiaomi’nin ekosistem ürünlerinden, kendi kendine denge sağlayan Ninebot Mini de yerini alacak. Ninebot Mini, tek seferde edilen şarj ile saatte 16 kilometre hızla, 22 kilometrelik bir hareket alanına sahip. Scooter aynı zamanda 15 derecelik eğime kadar çıkabiliyor ve 85 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor.
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