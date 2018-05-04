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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Reuters
04.05.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

Xiaomi, halka arz için başvuru yaptı

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Xiaomi, halka arz için başvuru yaptı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Hong Kong borsasında son yılların en büyük halka arzı için başvuruda bulundu.

Çin merkezli akıllı telefon ve internete bağlı cihaz üreticisi, Hong Kong borsasında halka arz başvurusu yaptı. Yaklaşık 10 milyar dolar büyüklükteki halka arz, Çin teknoloji şirketlerinin son dört yılda yaptığı en büyük halka arz olacak.
 
Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre halka arz büyüklüğünün 10 milyar dolar olarak gerçekleşmesi halinde, şirketin piyasa değerinin 80 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
 
Halka arz beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse, Çinli internetten pazarlama şirketi Alibaba Group Holding'in 2014'teki 21.8 milyar dolarlık arzından bu yana Çinli bir teknoloji şirketinin en büyük halka arzı olacak. Ayrıntılar henüz açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen kaynaklara göre halka arz Haziran sonunda başlayabilir.
 
Finansal veriler küresel akıllı telefon piyasasındaki yavaşlamaya rağmen Xiaomi'nin satışlarının Hindistan gibi pazarlara girmesinin desteğiyle güçlü seyrettiğini gösteriyor. Xiaomi'nin satış gelirleri 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 67.5 artışla 18 milyar dolar oldu. Bir önceki yıl 3.79 milyar yuan olan faaliyet kârı da 2017 yılında 12.22 milyar yuana yükseldi.
 
Şirket geçen yıl 43.89 milyar yuan net zarar açıkladı, ancak bu rakam, geri ödenebilir imtiyazlı hisselerinin rayiç değer değişikliklerinden etkilendi. Xiaomi, 2016 yılında 491.6 milyon yuan kâr açıklamıştı.

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