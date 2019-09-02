Xiaomi dünyanın en ucuz 5G'li telefonuyla geliyor
Çinli Xiaomi, düşük fiyatına karşın yüksek donanım sunan telefonlarıyla sektörde bilinen bir isim. Bu algıyı devam ettirmek isteyen şirket, telefonların fiyatını yukarı çekmesi beklenen 5G teknolojisine sahip telefonları da ucuza satmayı planlıyor.
Xiaomi, 5G'li Xiaomi telefonların beklenenden çok daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler şirketin 5G'li yeni telefonuna çevrildi. Xiaomi'nin Mi 9 serisine 5G'li modeli katması beklenirken, cihazın isminin de Xiaomi Mi 9 5G olması bekleniyor. Yani cihaz donanım olarak Mi 9 ile aynı olacak; ancak üzerine 5G teknolojisini de sunacak.
Eylül ayı ortasında resmi duyurusu yapılacak olan 5G'li Xiaomi telefonun fiyatının hangi aralıkta olacağı ise merak konusu oldu. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Xiaomi Mi 9 5G'nin fiyat etiketi yaklaşık 500 dolar seviyelerinde olacak. 6.39 inç'lik bir ekranla gelen cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus işlemcisinden alacak ve içerisinde 4000 mAh batarya bulunacak.
Xiaomi Mi 9 5G modelinin Türkiye'ye gelmesi ise beklenmiyor.
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