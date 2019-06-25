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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.06.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Xiaomi CC geliyor! İşte yeni telefon serisinin öne çıkan özellikleri

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Xiaomi CC geliyor! İşte yeni telefon serisinin öne çıkan özellikleri

Çinli Xiaomi'nin ismini son zamanlarda daha sık duymaya başladık; Türkiye'de açtığı Mi Store'larla dikkat çeken ve düşük fiyat/yüksek performans telefonlar üreten şirket, son olarak Xiaomi Mi 9T ve Mi Band 4 ürünlerini Türkiye'ye getirmişti. Şirket, bu kez Xiaomi CC ismini taşıyan yepyeni bir telefon serisini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Mi 9T'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'de duyurusun yapan şirket, ön kamerayı tamamen ortadan kaldırmış ve geliştirdiği özel bir mekanizma ile cihazın selfi kamerasının devreye girmesiyle telefonun tepesinden çıkan bir kamera sistemini cihaza monte etmişti. Temmuz ayında satışa sunulması beklenen Mi 9T bir yana, şirket yeni bir telefon serisi üzerinde çalışıyor. Xiaomi CC adını taşıyan bu yeni seri, daha çok genç kullanıcılara hitap edecek. CC'nin açılımı ise Camera+Camera, 'Chic+Colorful' şeklinde yorumlanıyor.

Samsung'un Galaxy A ve Huawei'nin Honor markasıyla yaptığını yapan Xiaomi, CC serisinin logosunu da dünyayla paylaştı. 

Xiaomi'nin paylaştığı görüntüde herhangi bir telefondan bahsedilmiyor, bu yüzden CC serisinin telefonlarının nasıl görüneceğini, hatta neden gençlere yönelik olduğunu bilmiyoruz. "Gençlere yönelik telefonlar" genellikle orta seviye özelliklerle gelmeleriyle biliniyor.

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