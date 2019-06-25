Xiaomi CC geliyor! İşte yeni telefon serisinin öne çıkan özellikleri
Çinli Xiaomi'nin ismini son zamanlarda daha sık duymaya başladık; Türkiye'de açtığı Mi Store'larla dikkat çeken ve düşük fiyat/yüksek performans telefonlar üreten şirket, son olarak Xiaomi Mi 9T ve Mi Band 4 ürünlerini Türkiye'ye getirmişti. Şirket, bu kez Xiaomi CC ismini taşıyan yepyeni bir telefon serisini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Xiaomi Mi 9T'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'de duyurusun yapan şirket, ön kamerayı tamamen ortadan kaldırmış ve geliştirdiği özel bir mekanizma ile cihazın selfi kamerasının devreye girmesiyle telefonun tepesinden çıkan bir kamera sistemini cihaza monte etmişti. Temmuz ayında satışa sunulması beklenen Mi 9T bir yana, şirket yeni bir telefon serisi üzerinde çalışıyor. Xiaomi CC adını taşıyan bu yeni seri, daha çok genç kullanıcılara hitap edecek. CC'nin açılımı ise Camera+Camera, 'Chic+Colorful' şeklinde yorumlanıyor.
Samsung'un Galaxy A ve Huawei'nin Honor markasıyla yaptığını yapan Xiaomi, CC serisinin logosunu da dünyayla paylaştı.
Xiaomi'nin paylaştığı görüntüde herhangi bir telefondan bahsedilmiyor, bu yüzden CC serisinin telefonlarının nasıl görüneceğini, hatta neden gençlere yönelik olduğunu bilmiyoruz. "Gençlere yönelik telefonlar" genellikle orta seviye özelliklerle gelmeleriyle biliniyor.
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