Xiaomi bugüne kadarki en büyük televizyonu için düğmeye bastı
Çinli Xiaomi, genel olarak özellikle Türkiye'de fiyat/performans telefonlarıyla bilinen bir marka. Ancak şirket, sadece telefon üretmiyor, e-scooter başta olmak üzere hoparlör, powerbank dahil pek çok teknolojiyi de kendi üretiyor. Bunlardan biri de televizyon. Şirketin kendi bünyesindeki en büyük televizyonunun hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Xiaomi, 70 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni bir televizyonun son hazırlıklarını yapıyor. 29 Ağustos tarihinde dünyaya duyurulması beklenen televizyon, Mi TV adını taşıyor. Ancak model numarası henüz belli değil. Diğer yandan şirket, 4A ve 4C serisi Mi TV'leriyle sektörde bilinen bir isim. Bu cihazların da telefonlar gibi uygun fiyatlarla satıldığını söyleyebiliriz.
70 inç'lik televizyonun yanında 40 inç'lik daha küçük ekrana sahip bir televizyonun da tanıtılması bekleniyor. Elbette 4K UHD çözünürlükte olacak televizyonların, gelişmiş akıllı özellikler ve sesli dijital asistan desteği taşıyacağı söyleniyor. Fiyatın ile Redmi’den beklendiği üzere çok düşük olacağı tahmin ediliyor.
Şirketin 29 Ağustos tarihi için hazırladığı davetiyenin görseli de internete sızmış durumda.
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