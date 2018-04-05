Xiaomi bu kez oyun telefonuyla karşımıza çıkıyor!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından kurulan Black Shark Technologies önümüzdeki hafta ilk akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Gizmochina'nın çevirdiği davetiyeye göre duyuru 13 Nisan'da Çin'de gerçekleşecek. Xiaomi'nin yatırım kolu partneri olan Zhu Shangzu telefonun duyurusuna davet edildi.

Black Shark Technologies şirketini daha önce duymadıysanız, bu sizin hatanız değil. Marka akıllı telefon endüstrisine katılalı çok olmadı. Black Shark'ın odak noktası oyuncular için geliştirilmiş akıllı telefonlar olacak. Resmi bir açıklama olmasa da AnTuTu'da bulunan bir benchmark testi telefonun Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 8GB RAM ve Android Oreo ile sevk edileceğini gösteriyor. Cihaz ayrıca tıpkı Razer Phone gibi 120Hz'lik bir ekrana sahip olabilir.

Neyse ki telefonun resmi duyurusuna yalnızca bir hafta var, yani kesin bilgiler için çok da beklememize gerek olmayacak. Maalesef tahminler bu telefonun sadece Çin'de piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Telefonun er ya da geç tüm dünyada piyasaya sürülmesini umuyoruz.



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