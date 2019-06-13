Xiaomi bu kez iki yeni akıllı hoparlörünü tanıttı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, akıllı bileklik ve saatleriyle birlikte bu kez akıllı hoparlörlerini de sahneye çıkardı.
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte en yeni çözümlerini ortaya çıkarırken, bu ürünlerden biri de Xiao AI Speaker Universal Remote Edition ve Xiao AI Speaker Play ismini taşıyan iki yeni akıllı hoparlörü oldu. Özellikleri hemen hemen aynı olan bu iki hoparlör, Xiaomi'nin iddiasına göre 5 bini aşkın cihaza bağlanabiliyor.
Ampulden televizyona, buzdolabından mikrodalga fırına kadar pek çok ürünle sorunsuz çalışan hoparlörler, sesli komutları da dinliyor.
Xiao AI Speaker Universal Remote Edition diğer cihazlara WiFi, Bluetooth ve Kızılötesi üzerinden bağlanabiliyor. Play modelinin ise sadece WiFi bağlantısı kullanabildiği belirtildi. Hoparlörler sırasıyla 29 dolar ve 24 dolar fiyatla satılacak.
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