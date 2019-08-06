Xiaomi bu kez güneş enerjisiyle çalışan telefon yapıyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, daha çok ucuz ama yüksek performanslı telefonlarıyla bilinirken, Türkiye'de de bu fiyat politikasını uyguluyor. Diğer yandan yeni teknolojileri de takip etmeyi sürdüren şirketin güneş enerjisinden gücünü alan bir telefon hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Xiaomi, güneş enerjisini kullanan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. LetsGoDigital'in internet sitesinde yayınlanan konsept görüntülere bakıldığında yeni Xiaomi telefonun oldukça ilginç bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Xiaomi, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü WIPO'ya yeni bir patent tescil ettirdiği belirtiliyor. Görsellerde de görebileceğiniz üzere patent arka panelinde güneş enerjisi modülü barındıran tam ekranlı bir akıllı telefonla ilgili.
Cihazın parmak izi okuyucusu ve ön kamerasının nereye konumlandırıldığı da açık bir şekilde belirtilmiş değil. Dikkat çeken bir diğer nokta ise güneş panelinin eklenmesine karşın telefonun kalın bir tasarıma sahip olmaması.
Akıllardaki asıl soru ise şu: Güneş enerjisi bir telefona ne kadar güç verebilir? 2010 yılında LG'nin piyasaya sürdüğü güneş enerjisi özellikli telefon kılıfı 10 dakikalık şarj için 2 dakika konuşma süresi sunuyordu. Ancak telefonda batarya ömrünün ne kadar olacağını bugünden kestirebilmek oldukça güç.
Xiaomi, bu telefonu hayata geçirmeyi başarırsa dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan telefonuna sahip olmuş olacak.
Güneş enerjisini kullanan kılıflar farklı markalar tarafından daha önce satışa sunulmuş; ancak yayılma şansı bulamamıştı.
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