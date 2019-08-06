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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Xiaomi bu kez güneş enerjisiyle çalışan telefon yapıyor

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Xiaomi bu kez güneş enerjisiyle çalışan telefon yapıyor

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, daha çok ucuz ama yüksek performanslı telefonlarıyla bilinirken, Türkiye'de de bu fiyat politikasını uyguluyor. Diğer yandan yeni teknolojileri de takip etmeyi sürdüren şirketin güneş enerjisinden gücünü alan bir telefon hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Xiaomi, güneş enerjisini kullanan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. LetsGoDigital'in internet sitesinde yayınlanan konsept görüntülere bakıldığında yeni Xiaomi telefonun oldukça ilginç bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Xiaomi, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü WIPO'ya yeni bir patent tescil ettirdiği belirtiliyor. Görsellerde de görebileceğiniz üzere patent arka panelinde güneş enerjisi modülü barındıran tam ekranlı bir akıllı telefonla ilgili.

Cihazın parmak izi okuyucusu ve ön kamerasının nereye konumlandırıldığı da açık bir şekilde belirtilmiş değil. Dikkat çeken bir diğer nokta ise güneş panelinin eklenmesine  karşın telefonun kalın bir tasarıma sahip olmaması. 
Xiaomi bu kez güneş enerjisiyle çalışan telefon yapıyor
Akıllardaki asıl soru ise şu: Güneş enerjisi bir telefona ne kadar güç verebilir? 2010 yılında LG'nin piyasaya sürdüğü güneş enerjisi özellikli telefon kılıfı 10 dakikalık şarj için 2 dakika konuşma süresi sunuyordu. Ancak telefonda batarya ömrünün ne kadar olacağını bugünden kestirebilmek oldukça güç. 

Xiaomi, bu telefonu hayata geçirmeyi başarırsa dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan telefonuna sahip olmuş olacak. 

Güneş enerjisini kullanan kılıflar farklı markalar tarafından daha önce satışa sunulmuş; ancak yayılma şansı bulamamıştı. 

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