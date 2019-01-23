Xiaomi bu kez ekranı katlanan telefonuyla geliyor!
Son zamanlarda gündemde sıkça yer edinen katlanabilir telefonlara Xiaomi tarafından bir yenisi daha eklenecek.
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi katlanabilir telefon üretmek adına düğmeye bastı. Gelecekteki teknolojinin işaretçisi katlanabilir telefonlara Samsung ve Flexpai'dan sonra bir yenisi daha eklenecek.
Katlanabilir telefonlar sık sık gündemde yer almasına rağmen dev firmalar bu konuda herhangi bir adım atmıyordu. Geçtiğimiz aylarda bu durumun sonlandıran Samsung ve Flexpai'nin ardından Xiaomi, katlanabilir ekrana sahip telefon üretecek. Şirketin basın sözcüsü Donovan Song'un yaptığı paylaşımda Xiaomi'nin katlanabilir telefonu görücüye çıktı.
Yapılan paylaşımda beklenen telefonun henüz sadece prototip görünümü ortaya çıksa da cihazın nasıl bir yapıya sahip olacağı hakkında fikir edinebiliyorsunuz. Yakın zaman içerisinde tanıtımının yapılması beklenen telefon görünümüyle oldukça dikkat çekeceğe benziyor.
Yapısı itibariyle büyük ve geniş bir ekran ile gelecek olan telefonun FlexMi, Mi Flex ya da Fold Mi şeklinde isimlendirileceği konuşulanlar arasında.
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