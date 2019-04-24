Xiaomi bu kez duvar kağıdı televizyonunu tanıttı
Çinli Xiaomi, bu kez yeni bir telefonuyla değil, televizyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Duvar kağıdı görünümlü yeni Xiaomi televizyon, bakın hangi özelliklerle geliyor?
Xiaomi'yi daha çok telefonlarıyla anıyoruz; ancak şirket aslında çamaşır makinesinden kulaklığa, hoparlörden powerbank'e, bilgisayardan televizyona pek çok alanda ürün ortaya koyuyor. Şirket, bu kapsamda duvar kağıdı görünümlü televizyonunun tanıtımını yaptı. Uzun zamandır TV pazarında adından söz ettiren Xiaomi, 32 inç HD Smart TV, 43 Full HD Smart TV, 55 inç 4K HDR Smart TV ve 65 inç 4K HDR Smart TV'lerini ortaya çıkardı.
Hiç şüphesiz bu ürünlerden en çok dikkat çekeni 65 inç'lik Xiaomi televizyon oldu. Xiaomi Mi Mural TV olarak isimlendirilen bir duvar kağıdı televizyon olan cihaz, 13.9 mm kalınlığında ve telefon kadar ince bir yapıya sahip.
Xiaomi bu ince tasarımı elde etmek için hoparlör, güç kaynağı vb. bileşenleri ayrı bir kutu içerisine yerleştiriyor. Bu kutuyu masanızın üzerine konumlandırabiliyorsunuz. Televizyonunuz ise neredeyse görünmeyen yapısıyla duvarda yerini almış oluyor. Bu arada ekran ile kutunun arasındaki bağlantı MiPort ismindeki yeni giriş yöntemi ile sağlanıyor. Bu kablo ile birlikte 400W'a kadar güç akışı sağlanabildiği gibi 18 Gbps görüntü akışının sağlanabilmesi de mümkün hale geliyor.
1042 dolarlık başlangıç fiyatlarıyla gelen televizyonun diğer özellikleri ise şöyle: Amlogic dört çekirdekli 1.8 GHz işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, 3x HDMI girişi, 2x USB girişi, 6 kanal soundbar ve Dolby destekli subwoofer...
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