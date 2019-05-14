Xiaomi bu kez akıllı otomat yaptı
Xiaomi, daha önce görülmemiş bir ürünle karşımıza çıkıyor. Çinli şirket akıllı telefon satın alabileceğiniz otomatlar üretmeye başladı.
Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Xiaomi, yeni bir teknolojik ürüne imza attı. Şu anlık yalnızca Hindistan'da kullanılabilen alet, yiyecek içecek otomatı mantığında çalışıyor. Xiaomi Mi Express adının verildiği otomattan akıllı telefon ve mobil aksesuar satın alabiliyorsunuz.
Aldığınız ürünün ödemesini banka kartı kredi kartı, ya da nakit ödemeyle yapabiliyorsunuz. Bu otomat sayesinde ürünleri daha ucuza satın alma şansınız oluyor. Hindistan halkı tarafından oldukça beğenilen cihazın ilerleyen aylarda tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması bekleniyor.
Çinli şirketin hedefi ise Mi Express adındaki otomatı ilerleyen dönemde havaalanlarında, metrolarda ve alışveriş merkezlerinde kullanmak. Bu aletin diğer ülkelerde kullanılması halinde ne gibi geri dönütler alacağı ise merak konusu.
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