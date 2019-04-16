Xiaomi Black Shark kullananlar için sürpriz gelişme
Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi'nin oyun telefonu serisi Xiaomi Black Shark, gelecek yeni modellerle beraber kullanıcılarını bir dertten kurtarmaya hazırlanıyor.
Oyuncuların gözde telefonu Xiaomi Black Shark'ın kullanıcılarından aldığı en büyük şikayet 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmaması. Şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre tanıtılacak yeni modellerde 3.5 mm kulaklık girişine tekrardan yer verilecek.
Kablosuz kulaklıkla beraber oyun esnasında ses gecikmeleri yaşayan Black Shark kullanıcıları gelecek yıl tanıtılacak yeni modelle beraber gelmesi beklenen özelliğe oldukça sevineceğe benziyor.
3.5 mm kulaklık girişinin yer almaması sonucunda doğan sonuçlardan bir tanesi de cihaz şarj halindeyken kulaklıkla oyun oynanamıyor olması. Çözüm olarak düşünülen dönüştürücü adaptörler ise oldukça kullanışsız.
Bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda oyuncuların Black Shark modellerinde 3.5 mm kulaklık girişi istemesi tercih edilmesi gereken bir özellik gibi gözüküyor.
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