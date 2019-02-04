Xiaomi Black Shark 3: İşte oyunculara özel telefon
Akıllı telefonlar da kendi aralarında kategorilere ayrılmaya başladı. Son zamanda sıkça görmeye başladığımız oyuncu telefonlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 3 ile telefon pazarına oldukça iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Xiaomi, yeni oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 3 için düğmeye bastı. Bu telefonu diğerlerinden ayıran özellikleri ise daha çok oyunculara yönelik geliştirilmiş olması. Haliyle gerek donanımsal özellikleri olsun gerekse de tasarımı, gerçekten de oyunculara hitap eden bir cihaz gibi görünüyor. Henüz resmi görüntüleri paylaşılmayan telefonu gördüğünü söyleyen şirketin ürün müdürü, oyuncuların bu telefonu beğeneceklerini umduğunu kaydederken, telefonun varlığı da doğrulanmış oldu.
Mart ayında karşımıza çıkması beklenen Xiaomi Black Shark 3'ün teknik özelliklerine gelince... 8 GB RAM ve 1.78 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon yonga seti ile geleceği görünen Black Shark 3‘ün oldukça güçlü bir performans sunacağı aşikar. Tasarımsal açıdan iyileştirmeler ile gelmesini beklediğimiz Black Shark 3, kutusundan Android Pie yüklü olarak çıkacak.
Önümüzdeki günler Xiaomi Black Shark 3'le ilgili daha net bilgilerin internete sızması bekleniyor.
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