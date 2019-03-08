Xiaomi Black Shark 2: Sürpriz telefon ortaya çıkıyor
Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni bir oyuncu telefonuyla daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Black Shark 2 ismini taşıması beklenen cihazın tanıtım tarihi de belli oldu.
Xiaomi, yeni oyuncu telefonuyla çok yakında karşımızda olacak. Xiaomi Black Shark 2 ismindeki bu telefonun karşımıza ilk kez çıkacağı tarih ise son anda bir erteleme durumu söz konusu olmazsa 18 Mart olacak. Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 855'ten güç alan Xiaomi Black Shark 2, bir oyuncu telefonu olduğundan pek çok özelliği diğer cihazlara göre daha yüksek seviyede olacak.
8 GB RAM ve 128 GB depolama hafızasıyla gelen telefonun diğer modeli 12 GB RAM ve 256 GB depolama hafızası sunuyor. Ayrıca 10 GB RAM'li ara bir modelin de satışa sunulma ihtimali söz konusu.
Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen Xiaomi Black Shark 2, 4000 mAh batarya kullandığından şarj sorunu da pek yaşanmayacak gibi görünüyor.
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