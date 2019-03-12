Xiaomi Black Shark 2 işte böyle görünüyor!
Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 2'nin arayüzünün nasıl göründüğü internete sızan son bilgiler çerçevesinde ortaya çıktı. İşte karşınızda Xiaomi Black Shark 2...
Xiaomi Black Shark 2, oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen oyuncu telefonlarından biri ve uzun süredir Çinli şirket üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İnternete sızan son bilgiler ışığında Xiaomi Black Shark 2'nin kullandığı arayüz ortaya çıktı. Cihazdan alınan ekran görüntüsü sayesinde yeni telefonun arayüzü tüm çıplaklığıyla karşımızda!
Ekran görüntüsüne bakıldığında Xiaomi Black Shark 2'nin ekranının 19.5:9 oranında olduğunu söyleyebilmek mümkün. Diğer yandan kullanıcı arayüzü önceki modellerden çok da farklı değil ve ağırlıklı olarak benzer bir tasarıma sahip. Siyah tonlamanın hakim olduğu arayüzde yeşil tonları da oldukça dikkat çekici.
Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Xiaomi Black Shark 2'nin bu yıl satışa sunulması bekleniyor. Ancak şirket bu konuda net bir tarih vermekten şimdilik kaçınıyor. Cihazın fiyatıyla ilgili de bir bilgi henüz bulunmuyor.
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