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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.03.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Xiaomi Black Shark 2 işte böyle görünüyor!

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Xiaomi Black Shark 2 işte böyle görünüyor!

Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 2'nin arayüzünün nasıl göründüğü internete sızan son bilgiler çerçevesinde ortaya çıktı. İşte karşınızda Xiaomi Black Shark 2...

Xiaomi Black Shark 2, oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen oyuncu telefonlarından biri ve uzun süredir Çinli şirket üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İnternete sızan son bilgiler ışığında Xiaomi Black Shark 2'nin kullandığı arayüz ortaya çıktı. Cihazdan alınan ekran görüntüsü sayesinde yeni telefonun arayüzü tüm çıplaklığıyla karşımızda! 

Ekran görüntüsüne bakıldığında Xiaomi Black Shark 2'nin ekranının 19.5:9 oranında olduğunu söyleyebilmek mümkün. Diğer yandan kullanıcı arayüzü önceki modellerden çok da farklı değil ve ağırlıklı olarak benzer bir tasarıma sahip. Siyah tonlamanın hakim olduğu arayüzde yeşil tonları da oldukça dikkat çekici.

Xiaomi Black Shark 2 işte böyle görünüyor

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Xiaomi Black Shark 2'nin bu yıl satışa sunulması bekleniyor. Ancak şirket bu konuda net bir tarih vermekten şimdilik kaçınıyor. Cihazın fiyatıyla ilgili de bir bilgi henüz bulunmuyor.

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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