Xiaomi Amazfit GTR akıllı saat incelemesi

Bir akıllı saati satın alıp kolunuza taktığınızda artık bir asistanınız da size eşlik ediyor. Kalp ritminiz anormal seviyeye geldiğinde sizi uyarmayı ihmal etmeyen saatiniz, yerinizde gereğinden fazla oturduğunuzda 'artık kalkmanız gerektiğini' size söylüyor ve daha sağlıklı bir hayat için kullanıcıları teşvik ediyor. Akıllı saatlerin adım ölçmesi, yakılan kaloriyi paylaşması, telefon çağrılarını kabul edebilmesi, SMS ve bildirimleri görebilmesi de onları günlük yaşamda gerekli kılıyor. Xiaomi de akıllı saat rekabetinde öne çıkan isimlerden biri.



Türkiye'ye getirdiği Amazfit GTR model saatiyle dikkatleri üzerine çeken şirket, 42 mm ve 47 mm olmak üzere iki farklı boyutta Amazfit GTR'ı kullanıcılarıyla buluşturuyor. 47 mm olan model, 1.39 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 454x454 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 42 mm olan model ise 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 390x390 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor.



Ekranı koruyan cam da Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılıyor. Bu da Amazfit GTR'ı darbelere karşı daha dayanıklı bir hale getiriyor elbette.



iOS ve Android desteğine sahip olması nedeniyle hangi telefonu kullandığınızın bir önemi yok; bağlantıyı kolayca telefonunuzda kurabiliyorsunuz. 410 mAh bataryasından da bahsetmeden geçmeyelim. Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre tam şarj edildiğinde saat 24 güne kadar dayanabiliyor. Oldukça iddialı bir batarya ömründen bahsediyoruz; özellikle de iki gün batarya ömrü dayanmayan bazı akıllı saat modellerini düşündüğümüzde bu noktanın üzerinde durmakta fayda var. Ancak 410 mAh, 47 mm büyüklüğe sahip modelde bulunuyor. 42 mm olan modelde bulunan 195 mAh batarya, 12 gün boyunca dayanıyor. Bu da hayli uzun bir süre...



İşi bir adım daha öteye götürelim. Saatinizi basit saat moduna aldığınızda (yani bildirim yok, çağrı yok, sadece saat gösteren mod) 74 güne kadar batarya ömrü uzanabiliyor. Uzun yolculuklara çıkıp yanına şarj cihazı almayı unutanlar, şarjı tükenmiş saat sorunuyla yüz yüze gelmeyecekler gibi görünüyor.





NFC teknolojisini destekleyen cihazda aynı zamanda GPS+ ve GLONASS desteği de yer alıyor.



Tasarım tarafına geldiğimizde ise yuvarlak bir yapı söz konusu. Bu tip bir saat hoşunuza gidiyorsa Xiaomi'nin satışa sunduğu Amazfit GTR'a şans verebilirsiniz. Üzerinde iki tuş yer alıyor ve kullanıcı dostu arayüzü ile kullanımı hayli kolay.



Ürün, MIUI Türkiye Resmi Fan Sitesi üzerinden 979 TL'ye satılıyor.