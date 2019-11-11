Xiaomi AirDots Pro kablosuz kulaklık incelemesi
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin AirDots Pro (veya Mi True Wireless Earphonesbunu ) ismini yaşıyan kablosuz kulaklığı, düşük fiyatıyla dikkat çekerken, diğer yandan Türkiye'de de ilgi görüyor. Peki bu kulaklığın diğer rakip modellerden ne farkı var? Gelin, yakından inceleyelim.
Kablolardan yavaş yavaş kurtulduğumuz günümüzde özellikle kulaklıklar söz konusu olduğunda artık kablo görmek istemiyoruz. Teknoloji markaları ise bu durumun fazlasıyla farkında ve uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkları birbiri ardına satışa sunuyorlar. Elbette kulaklık seçiminde kullanıcıların ilk düşüneceği nokta bu kulaklığın kulak içi mi yoksa kulak üstü mü olacağı... Bunu netleştirdikten sonra sıra marka seçimine geliyor.
Telefonlarıyla Türkiye'de ses getirmeyi başaran Xiaomi, kulaklık tarafında da ürünleriyle rakiplerini zorluyor. Türkiye'de de satışta olan Xiaomi AirDots Pro (Mi True Wireless Earphones), kulak içi kablosuz kulaklık olarak kullanıcılara sunulmuş durumda.
Mi AirDots Pro iki kablosuz kulaklık ve bir şarj kutusu ile birlikte geliyor. Hem kutu hem de kulaklık tasarımları AirPods’a oldukça benzer. Kulaklıkların her biri 5.8 gram ağırlığında. Kutuyla birlikte toplam ağırlık ise 58 gram olarak belirtilmiş. Android, iOS ve Windows işletim sistemine sahip çoğu cihazla kullanılabilecekler. Xiaomi’nin belirttiğine göre kulaklıklar 10 saate varan pil ömrü sunuyor. Kullandığım süre boyunca da yaklaşık bu saatleri gördüğümü söyleyebilirim.
Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde 1 saat içinde tam olarak şarj edebileceksiniz. Son olarak 10 dakikalık kısa bir şarj süresiyle 70 dakikalık kullanım süresi de elde edebiliyorsunuz.
Her iki kulaklık ses kalitesini etkilemeden birbirinden bağımsız şekilde çalışabiliyorlar. İçlerinde 7 mm boyutunda neodim sürücüler bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunduğu da belirtilen kulaklıkların üzerine dokunmatik panel yerleştirilmiş. Bu panel yardımıyla çağrıları cevaplamak, müziği durdurmak gibi işlemleri yapabileceksiniz.
Son olarak IPX4 su geçirmezlik sertifikası ve Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneğine de sahip olduklarını belirtelim.
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