Xiaomi Airdots Pro 2 ilk kez görüntülendi
Xiaomi'nin kullanıcılardan ilgi gören kablosuz kulaklık modeline bir yenisi daha geliyor. Airdots Pro 2 ismini taşıyan yeni nesil kablosuz kulaklığın ilk görüntüsü ise internete sızdı.
Xioami çalışma ofisi olduğu düşünülen bir ortamda çekilen fotoğrafta arka planda kameralara yakalanan Airdots Pro 2, önceki modellerle son derece benzer bir kutuya sahip. Tasarım olarak büyük bir değişikliğin görülmediği üründe, şarj kutusu aynı kalırken kulaklık kısımlarında ufak güncellemeler göze çarpıyor.
Şarj kutusu aynı kalırken, batarya ömrünün daha uzun olacağı düşünülen yeni nesil Xiaomi kablosuz kulaklıkların Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanması bekleniyor. Dokunmatik kontrol sisteminde de iyileştirmeye gidildiği belirtiliyor.
Xiaomi Mi AirDots Pro hangi özelliklere sahip?
Apple AirPods’a bütçe dostu bir seçenek oluşturan kulaklık, tasarımsal olarak AirPods’u oldukça andırıyor ve kulaklıkları şarj edebilen bir hazne ile geliyor. Kulaklık içi formunda olduğu için yalıtımı yüksek olan ürün, iOS ve Android cihazlar ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. 7 mm neodymium sürücüleri bulunan kulaklık, aktif olarak gürültü önleme yapabiliyor. Dokunmatik yüzeyi üzerinden kontrol edilebilen ürün, söylendiği kadarıyla tam 10 saatlik bir pil ömrüne sahip.
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