Xiaomi ABD pazarına giriyor

Çin'in ünlü akıllı telefon markası Xiaomi, şuan sınırlı sayıda ülkede hizmet veriyor. Şirketin CEO'su Lei Jun yaptığı açıklamada, en büyük hedeflerinden biri olan ABD pazarına girişin kısa süre içerisinde gerçekleştireceğini söyledi. Şirket 2015'ten bu yana kadar ABD'de internet üzerinden satış yapıyordu.



Ayrıca firmanın ABD'de çevrimiçi mağazası da mevcut. Şimdi ise Xiaomi Lei Jun'un yaptığı açıklamaya göre 2019 yılının ilk ayında ülkedeki ilk mağazasını açacak. Şirket şuan internet sitesinde çeşitli aksesuarlar ve Fitness cihazları da satıyor.



Bu bilgilerin dışında fazla bilgi vermeyen Lei Jun, son olarak diğer firmalar ile yarışmak için bu hamlenin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Şirket Çin'de yakaladığı başarıyı ABD'de de yakalamayı hedefliyor.