Xiaomi 64 MP kameralı telefonuyla böyle fotoğraf çekiyor
Çinli Xiaomi, 64 MP kameraya sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. 64 MP kameraya sahip ilk telefon olma özelliği taşıyan cihazın nasıl görüntü çektiği de belli oldu. İşte o görüntü...
Xiaomi, Redmi serisi altında yeni bir telefon ortaya çıkaracak; henüz ismi bilinmeyen bu özel telefonun en dikkat çeken noktası ise 64 MP çözünürlüklü kamerası olacak. Samsung imzası taşıyan 64 MP ISOCELL Bright GW1 sensörü kullanan yeni Redmi cihazlarca çekilen ilk fotoğraf, ilk örnek fotoğraf, sunulan detay seviyesinin gerçekten yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Düşük ışıkta megapiksel değerini yarı yarıya azaltarak telefonlar normalden çok temiz fotoğraflar verebiliyor. 1/1.72 inç boyutundaki bu sensör, 16 MB boyutunda tam 9216×6912 piksellik fotoğraflar veriyor ve yeni Redmi akıllı telefon modeli için heyecanlandırıyor.
İşte 64 MP kamerayla çekilen o görüntü... Detaylar şaşırtıcı!
Redmi serisi, bu cihazla bir ilki başaracak; ancak yalnız olmayacak. Zira Çin'in bir başka teknoloji üreticisi olan Realme de 64 MP kameralı bir telefon geliştirdiğini halihazırda duyurmuş durumda ve rekabet kamera tarafında gittikçe kızışıyor.
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