Xiaomi 23 Nisan'da büyük bir sürpriz yapacak
Çinli Xiaomi, Türkiye pazarına resmen girdi, yeni ürünlerini Türkiye pazarında kullanıcılarıyla buluşturdu. Yüksek donanıma sahip olmasına karşın düşük fiyat etiketli telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi'nin 23 Nisan tarihinin üzerinde durduğu ve bu tarihte birçok yeni telefonunu sahneye çıkaracağı konuşuluyor.
Xiaomi, yeni ürünleri için gün sayıyor. Şirkete yakın kaynaklar ise 23 Nisan tarihini işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi TV'nin başındaki isim olan Xiao Xiaoshuang, Çin'in popüler sosyal medya kanalı Weibo'da şirketin yeni oyuncaklarını ay duyurmaya hazırlandığını paylaşmıştı. Daha sonra bu tarihin 23 Nisan olduğu ortaya çıktı. Şirket, TV cephesinde yeni ürünlerini Pekin'de dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.
Yani bu kez şirketin gündeminde yeni telefonlar değil, son teknolojiyi kullanan televizyonları var. Şirket, bu konuda ser verip sır vermese de, hem tasarım bakımından hem de kullandığı teknoloji bakımında yeni Xiaomi televizyonların pek çok yeni özelliği bünyesinde barındıracağı konuşuluyor.
Yayınlanan postere bakıldığında şirketin sadece televizyon değil; masa lambası, akıllı tartı ve akıllı hoparlör gibi yeni aksesuarlarını da bu etkinlikte görücüye çıkarması bekleniyor.
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