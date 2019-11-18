Xerox, HP'yi satın alıyor mu? Sürpriz gelişme
Silikon vadisinin eski şirketlerinden biri olan HP'nin Xerox'a satılacağı yönündeki dedikodular gerçeğe dönüştü. Xerox, HP'yi bünyesine katmak için teklif götürürken, HP ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.
Wall Street Journal’ın haberine göre Xerox Holdings Corp, kişisel bilgisayar üreticisi HP Inc’i satın almak için hisse ve nakit karışımından oluşan bir teklif verdi. Xerox, HP’ye 27 milyar dolar civarında olan piyasa değerinin üzerinde bir teklif sunmayı tartışıyor ve büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt almış durumda.
17 Kasım 2019’da HP’ye teklif götüren Xerox, HP'nin her bir hissesi için 22 dolar teklif etmişti. Söz konusu teklif, %77 oranında nakit para ve %23’lük hisse senedi olarak veya her bir HP hissesi için 17 dolar ve 0.137 Xerox hissesi şeklinde sunulmuştu. 'Xerox’un bahsi geçen anlaşmayı hayata geçirip geçiremeyeceği hususunda ciddi soru işaretlerine sahibiz. Şirketin artan borç yüküyle beraber, HP’nin borçlarını da yüklenmesi halinde bu işin altından nasıl kalkacağı belirsiz' açıklamasında bulunan HP yetkilileri, Xerox'un teklifine 'şimdilik' olumsuz yanıt vermiş durumda.
HP’nin bugünkü piyasaya değeri 29 milyar dolar olarak gösteriliyor. Bu rakam ise Xerox’un değerinin üç katından fazla.
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