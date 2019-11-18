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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.11.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Xerox, HP'yi satın alıyor mu? Sürpriz gelişme

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Xerox, HP'yi satın alıyor mu? Sürpriz gelişme

Silikon vadisinin eski şirketlerinden biri olan HP'nin Xerox'a satılacağı yönündeki dedikodular gerçeğe dönüştü. Xerox, HP'yi bünyesine katmak için teklif götürürken, HP ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Wall Street Journal’ın haberine göre Xerox Holdings Corp, kişisel bilgisayar üreticisi HP Inc’i satın almak için hisse ve nakit karışımından oluşan bir teklif verdi. Xerox, HP’ye 27 milyar dolar civarında olan piyasa değerinin üzerinde bir teklif sunmayı tartışıyor ve büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt almış durumda.

17 Kasım 2019’da HP’ye teklif götüren Xerox, HP'nin her bir hissesi için 22 dolar teklif etmişti. Söz konusu teklif, %77 oranında nakit para ve %23’lük hisse senedi olarak veya her bir HP hissesi için 17 dolar ve 0.137 Xerox hissesi şeklinde sunulmuştu. 'Xerox’un bahsi geçen anlaşmayı hayata geçirip geçiremeyeceği hususunda ciddi soru işaretlerine sahibiz. Şirketin artan borç yüküyle beraber, HP’nin borçlarını da yüklenmesi halinde bu işin altından nasıl kalkacağı belirsiz' açıklamasında bulunan HP yetkilileri, Xerox'un teklifine 'şimdilik' olumsuz yanıt vermiş durumda.

HP’nin bugünkü piyasaya değeri 29 milyar dolar olarak gösteriliyor. Bu rakam ise Xerox’un değerinin üç katından fazla. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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