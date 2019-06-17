Xbox Project Scarlett, oyun hızını 4'e katlayacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXbox Project Scarlett, oyun hızını 4'e katlayacak!
GeriTeknoloji Xbox Project Scarlett, oyun hızını 4'e katlayacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
17.06.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Xbox Project Scarlett, oyun hızını 4'e katlayacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xbox Project Scarlett, oyun hızını 4'e katlayacak!

Xbox, 2019 E3 Oyun Fuarı'nda yaptığı birbirinden önemli duyurularıyla dikkat çekti. Xbox One X'ten 4 kat daha güçlü olacağı açıklanan yeni jenerasyon Xbox Project Scarlet büyük ses getirdi.

2020 Kasım ayında piyasaya sürülmesi öngörülen yeni jenerasyon Xbox Project Scarlet, şu anda dünyanın en güçlü oyun konsolu olan Xbox One X’ten 4 kat daha güçlü olacak. Oyunların 120 FPS’de oynanabileceği yeni konsol, içindeki SSD sayesinde halihazırdaki konsol jenerasyonundan 40 kat daha hızlı olacak. 8K çözünürlüğü destekleyecek olan yeni jenerasyon Xbox Project Scarlet, en son sürüm GDDR6 Ram ile gelecek.

Xbox Game Pass Ultimate kullanıma açıldı

Xbox’ın 100’den fazla güncel oyunu kullanıcılarına sunan Game Pass üyelik modeli ve en gelişmiş oyuncu ağında online oyun oynama imkanı sağlayan Live Gold üyeliklerini birleştiren yeni üyelik servisi Xbox Game Pass Ultimate piyasaya sürüldü. Oyunseverler Xbox’ın tüm üyelik servislerini tek bir üyelik modelinde sunan en özel servisine lansmana özel 5.99 TL karşılığında üye olabilecek.

Dünya’nın en Güçlü oyun üyelik servisi Game Pass E3 2019'da daha da zenginleşti

E3 boyunca duyurulan 60 oyundan 34’ünün Xbox Game Pass oyun kütüphanesine katılacağı açıklandı. E3 gecesine dair bir başka büyük gelişme ise yılın en büyük oyunlarından Metro Exdodus’un da aralarında bulunduğu 4 yeni oyunun Game Pass’teki yerini alması oldu. Fuarda tanıtılan 14 yeni Xbox Game Studios oyunu ise çıktığı gün Xbox Game Pass'te oyuncularla buluşacak.

Merakla beklenen Gears of War ve HALO'nun yeni serisinin çıkış tarihi belli oldu

Xbox'ın en büyük özel oyunlarından olan Gears of War’un yeni oyunu Gears 5 hakkında birçok yeni gelişme paylaşıldı. Diğer tüm Xbox Game Studios oyunları gibi çıktığı gün Xbox Game Pass oyun kütüphanesindeki yerini alacak oyun 10 Eylül 2019’da piyasaya sürülecek. Gears 5, Escape Mode adında yeni bir oyun modu ile gelirken, yeni co-op modu sayesinde 3 oyuncu aynı anda oyunu oynayabilecek. Ön siparişlerde efsanevi Terminator Dark Fate Character Pack avantajının sunulduğu oyuna, Game Pass Ultimate üyeleri çıkış tarihinden önce sahip olabilecek. Xbox’ın bir diğer büyük oyun serisi HALO’nun yeni oyunu HALO: Infinite ise yeni bir video ile duyuruldu. 2020'de çıkacak HALO: Infinite, yeni nesil Xbox'ın lansman oyunu olacak.

Project xCloud Ekim ayında geliyor

E3 Fuarı'na gelen ziyaretçiler, ilk kez Project xCloud 'u deneyimleme şansı yakaladı. Xbox'ın kullanıcıların her cihazda bulut üzerinden oyun oynayabilmelerini sağlayacak yeni projesi Project xCloud, Ekim ayında kullanıcılarla buluşacak. Xbox kullanıcıları ister evdeki Xbox konsolları üzerinden, isterse de Azure data merkezleri üzerinden Xbox oyunlarını istedikleri yerde istedikleri zaman oynayabilecek.

Xbox Elite Controller 2 duyuruldu

Ödüllü Xbox kumandasının en üst modeli olan Elite modelinin ikinci serisi 4 Kasım'da piyasaya sürülecek. Yeni seri daha yüksek hassasiyet kontrolü, Bluetooth bağlantısı, üç farklı oyun profili, dahili şarj edilebilir pil ve şarj başına 40 saat kullanım süresiyle geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?