Xbox Project Scarlett: Merak ettiğiniz her şey

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXbox Project Scarlett: Merak ettiğiniz her şey
GeriTeknoloji Xbox Project Scarlett: Merak ettiğiniz her şey
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.06.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Xbox Project Scarlett: Merak ettiğiniz her şey

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xbox Project Scarlett: Merak ettiğiniz her şey

Microsoft, E3 2019 oyun fuarı kapsamında en yeni oyun 'canavarı' Xbox Project Scarlett'ın ismini ilk kez dünyayla paylaştı. 2020 sonlarında karşımıza çıkması beklenen yeni Xbox oyun konsolu bakın hangi özelliklerle geliyor? PlayStation 5'e karşı Microsoft, yeni konsoluyla neler yapacak?

E3 (Electronic Entertainment Expo) 2019, Los Angeles'ta başladı; oyun yapımcıları ve teknoloji üreticileri en yeni ürün ve servislerini bir bir ortaya döküyor. Microsoft da bu dev oyun fuarını boş geçmeyenlerden biri oldu. Şirket, 2020 sonunda karşımıza çıkacak yeni oyun konsolu Xbox Project Scarlett'ın duyurusunu yaptı. Project Scarlett kod adıyla anılan yeni Xbox oyun konsolu, satışa çıkacağı tarih de dikkate alındığında Sony'nin PlayStation 5'ine rakip olacak gibi görünüyor. 

Yeni cihazla ilgili fazla detay paylaşmayan şirket, buna karşın bazı merak edilen noktaları da aydınlatmayı ihmal etmedi. Şirketin, yeni oyun konsolunda optik sürücüye yer verip vermeyeceği merak ediliyordu; ancak yapılan duyuru sonrası optik sürücünün konsolda bulunacağı kesinleşti. Yani bir süre daha oyun diskleriyle yola devam edeceğiz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft'un Xbox bölümünden sorumlu yöneticisi Phil Spencer, artık oyuncuların daha fazla dijital oyun arşivine sahip olduğuna dikkat çekerken, kullanıcılarına opsiyon sunmaktan yana olduklarını, dijital oyun dışında disk olarak oyunlarını saklayanların oyunlarını oynayabilmeleri için de opsiyonlarının bulunacağını kaydetti.

Xbox Project Scarlett: Merak ettiğiniz her şey

Yeni nesil SSD teknolojisini kullanması beklenen Xbox Project Scarlett, 6 GB RAM ile gelecek ve AMD işlemciden güç alacak. Ancak hangi AMD işlemcinin bu cihazda kullanılacağı belirsizliğini koruyor. 

Yeni oyun konsolu, beraberinde Halo Infinity ile gelecek. Ancak bu oyun için de oyunseverlerin 1.5 sene beklemeleri gerekecek.

Messenger uygulamasında nasıl oyun oynanır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Messenger uygulamasında nasıl oyun oynanır bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?