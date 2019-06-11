Xbox Project Scarlett: Merak ettiğiniz her şey
Microsoft, E3 2019 oyun fuarı kapsamında en yeni oyun 'canavarı' Xbox Project Scarlett'ın ismini ilk kez dünyayla paylaştı. 2020 sonlarında karşımıza çıkması beklenen yeni Xbox oyun konsolu bakın hangi özelliklerle geliyor? PlayStation 5'e karşı Microsoft, yeni konsoluyla neler yapacak?
E3 (Electronic Entertainment Expo) 2019, Los Angeles'ta başladı; oyun yapımcıları ve teknoloji üreticileri en yeni ürün ve servislerini bir bir ortaya döküyor. Microsoft da bu dev oyun fuarını boş geçmeyenlerden biri oldu. Şirket, 2020 sonunda karşımıza çıkacak yeni oyun konsolu Xbox Project Scarlett'ın duyurusunu yaptı. Project Scarlett kod adıyla anılan yeni Xbox oyun konsolu, satışa çıkacağı tarih de dikkate alındığında Sony'nin PlayStation 5'ine rakip olacak gibi görünüyor.
Yeni cihazla ilgili fazla detay paylaşmayan şirket, buna karşın bazı merak edilen noktaları da aydınlatmayı ihmal etmedi. Şirketin, yeni oyun konsolunda optik sürücüye yer verip vermeyeceği merak ediliyordu; ancak yapılan duyuru sonrası optik sürücünün konsolda bulunacağı kesinleşti. Yani bir süre daha oyun diskleriyle yola devam edeceğiz.
Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft'un Xbox bölümünden sorumlu yöneticisi Phil Spencer, artık oyuncuların daha fazla dijital oyun arşivine sahip olduğuna dikkat çekerken, kullanıcılarına opsiyon sunmaktan yana olduklarını, dijital oyun dışında disk olarak oyunlarını saklayanların oyunlarını oynayabilmeleri için de opsiyonlarının bulunacağını kaydetti.
Yeni nesil SSD teknolojisini kullanması beklenen Xbox Project Scarlett, 6 GB RAM ile gelecek ve AMD işlemciden güç alacak. Ancak hangi AMD işlemcinin bu cihazda kullanılacağı belirsizliğini koruyor.
Yeni oyun konsolu, beraberinde Halo Infinity ile gelecek. Ancak bu oyun için de oyunseverlerin 1.5 sene beklemeleri gerekecek.
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